दुबई में फंस गई एमी विर्क की फैमिली, एक्टर को हुई चिंता तो 6 साल की बेटी बोली- 'मैं स्ट्रॉन्ग हूं पापा'

Ammy Virk Social Media Post: पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बताया है कि उनकी पत्नी और बेटी दुबई में फंसे हैं. उनकी पोस्ट पढ़कर आप इमोशनल हो जाएंगे.

अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के हो रहे युद्ध (US-Israel-Iran War) का दुबई पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. इन देशों में छिड़ी जंग के चलते दुबई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और सभी उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. इसके बाद भारत समेत कई देशों के लोग दुबई में फंस गए हैं. इंडियन सिनेमा के कई स्टार्स और उनकी फैमिली मेंबर्स दुबई में फंसे हैं. इन सितारों ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है. अब पंजाबी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और एक्टर एमी विर्क (Ammy Virk) एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है कि उनकी पत्नी और बेटी दुबई में हैं और मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं. आइए जानते हैं कि एमी विर्क ने पोस्ट में और क्या बताया है.

एमी विर्क की बेटी की बातों से हो जाएंगे इमोशनल

एमी विर्क ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, 'यूएई की स्थिति मेरे दिल पर भारी पड़ रही है. मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी वहां है. एक पति और पिता होने के नाते ऐसे समय में इमोशनल और टेंशन में ना रहना नामुमकिन है. मेरी बेटी मुझसे कहती है पापा अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी. मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूं पापा चिंता मत करो. ये एक पिता नहीं सुनना चाहता. हर न्यूज अपडेट पर्सनल लगता है. हम पब्लिक लाइफ में कितने मजबूत बनने की कोशिश करें, आखिरकार हम सब फैमिली वाले ही हैं. मेरी प्रेयर सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो इससे प्रभावित हैं.'

एमी विर्क ने यूएई सरकार को किया शुक्रिया

एमी विर्क ने आगे लिखा है, 'मैं यूएई के अधिकारियों और वहां सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को भी मानना और उनकी तारीफ करना चाहता हूं. मुझे जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार वे इस समय लोगों को सुरक्षित और सपोर्टेड रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं. इसके लिए मैं सच में उनका शुक्रगुजार हूं. आइए शांति, स्थिरता और वहां सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं. ये दौर जल्द ही गुजर जाए और सभी फैमिली सुरक्षित महसूस करे हैं.' बताते चलें कि अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग के बीच सोनल चौहान, ईशा गुप्ता, अजित कुमार, विष्णु मांचू, नरगिस फाखरी भी दुबई में फंस हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

