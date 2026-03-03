US-Iran War: नोरा फतेही के 'शांति संदेश' पर मचा बवाल, तो एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिखाया आईना; कह दी तीखी बात

US-Iran War के बीच एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में शांति की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. हालांकि, अब इसपर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को आईना दिखाते हुए तीखा रिएक्शन दिया है.

Nora Fatehi Hits Back At Trolls: मिडिल ईस्ट देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध (US-Iran War) जैसे हालातों पर आम नागरिक से लेकर सेलेब्स तक सब अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. इस बीच इस मुद्दे पर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने भी चिंता जताते हुए दुनियाभर में एकता और शांति की अपील की थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद नोरा ने एक और वीडियो (Nora Fatehi Video) शेयर किया और बताया कि, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच उनकी 'विश्व शांति' की अपील ने कुछ लोगों को भड़का दिया और शांति की अपील वाली बात पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. उन्हीं ट्रोलर्स को अब एक्ट्रेस ने आईना दिखाया है.

Nora Fatehi ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

नोरा फतेही ने 3 मार्च 2026 को अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहती है नजर आ रही हैं कि, 'मुझे लगता है कि, बहुत से लोग चीजों को समढने और सुनने की क्षमता खो चुके हैं. ये ऐसी चीज है, जो हम स्कूल के दिनों में सीखा करते थे. जैसे बातों को समझने की स्किल्स, सही-गलत को परखना और बस ध्यान से सुनना.'

नोरा (Nora Fatehi) ने आगे कहा, 'सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर में कई लोग जीवन के इस बुनियादी पड़ाव को भूल गए हैं. लोग अपने दिमाग पर जोर नहीं देना चाहते कि, वो चीजों को गहराई से समझ सकें. हालांकि, ट्रोलिंग के बावजूद नोरा 'विश्व शांति और एकता' के अपने रुख पर कायम रहीं.

'मोरली आपमें कुछ खराबी है'

वीडियो में नोरा अपने सख्त लहजे में कहती हैं, 'दुनिया का हर देश और हर इंसान इस संसार का हिस्सा है. अगर मैं सामान्य रूप से लोगों के शांति से रहने की बात करती हूं और अव्यवस्था के खिलाफ बोलती हूं और आपको इससे दिक्कत है, तो आपको खुद को चेक कराने की जरूरत है. मोरली आपमें कुछ खराबी है.'

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

नोरा ने बताया कि, जब उन्होंने क्लिप शेयर कर कहा था कि, दुनिया भर के लोग इस लगातार चल रही उथल-पुथल से थक चुके हैं, तो वह हर किसी के लिए बोल रही थीं. चाहे वो किसी भी देश, बैकग्राउंड या धर्म का हो. उन्होंने साफ कहा कि, अगर शांति के संदेश से किसी को चिढ़ होती है या वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो समस्या उनके अंदर है.

वीडियो के आखिर में नोरा ने कही ये बात

वहीं वीडियो के लास्ट में नोरा कहती हैं, 'आज मैं इस पर सोच रही हूं, क्योंकि मैंने अभी अपनी प्रार्थना पूरी की है और रोजा खोलने वाली हूं. मैं यहां बैठी सोच रही हूं कि वाह, हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां लोग इस बात पर नाराज और गुस्सा हो जाते हैं कि आप 'विश्व शांति' की बात कर रहे हैं. यह वाकई काफी डरावना है.'

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

आखिरी बार किस फिल्म में नजर आईं थीं नोरा

वहीं अगर बात करें नोरा फतेही (Nora Fatehi Movies) के वर्कफ्रंट की तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'थम्मा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आईं थीं. नोरा जल्द ही कन्नड़ फिल्म 'KD:The Devil' में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more