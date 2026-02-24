रश्मिका-विजय के वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी 26 फरवरी को होने वाली है. इस शादी में कई बड़े सेलेब्स शामिल होने वाले हैं. इस शादी में शामिल होने के लिए अन्नत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी पहुंचे हैं.

साउथ सिनेमा के मोस्ट वॉन्टेड कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का जश्न शुरु हो चुका है. लेकिन इस जश्न की चमक तब और बढ़ गई जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित और बिजनेसमैन घराने के छोटे वारिस अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ इस शादी का हिस्सा बनने उदयपुर पहुंचे. अनंत और राधिका के राजस्थान पहुंचने का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, वह तेजी से वायरल हो गया है.

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को बेहद सादगीपूर्ण लेकिन रॉयल अंदाज में देखा जा सकता है. राधिका मर्चेंट ने एक खूबसूरत एथनिक पीले कलर का सूट पहना था, जिसमें उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं अनंत को उनके सिग्नेचर कुर्ता-पायजामा लुक में देखा गया. दोनों के साथ सिक्योरिटी का भारी काफिला मौजूद था.

विजय-रश्मिका के साथ अंबानी परिवार का खास बॉन्ड

फिल्म इंडस्ट्री और अंबानी परिवार के बीच का रिश्ता काफी पुराना और गहरा है. लेकिन विजय और रश्मिका की शादी में अनंत-राधिका की मौजूदगी यह दिखाती है कि साउथ के इन सितारों की पहचान केवल पर्दे तक सीमित नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, केवल अनंत और राधिका ही नहीं, बल्कि मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी भी इस शाही शादी का हिस्सा बनने के लिए पहले ही उदयपुर पहुंच चुके हैं. अंबानी परिवार की उपस्थिति ने इस शादी को एक फिल्मी समारोह से उठाकर एक सोशल इवेंट बना दिया है.

शादी की तैयारियों का अपडेट

विजय और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को सात फेरे लेंगे. फिलहाल उदयपुर के आलीशान पैलेस में प्री-वेडिंग रस्में चल रही हैं. जैसा कि पहले भी चर्चा रही, कपल ने क्रिकेट मैच का आयोजन किया था. शादी भले ही राजस्थान में हो रही है, लेकिन अनंत और राधिका के लिए खास तौर पर दक्षिण भारतीय खान-पान की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है. अब दुनिया को इंतजार है 26 फरवरी की उन तस्वीरों का, जब रश्मिका और विजय हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो जाएंगे.

