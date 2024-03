अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में बॉलीवुड के साथ- साथ हॉलीवुड स्टार्स ने भी रंग जमा दिया था। इस कार्यक्रम से रिहाना का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में वो हुआ जिसका फैंस को कई सालों से इंतजार था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने साथ में डांस किया। ऐसा काफी समय के बाद हुआ था। अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन के तीसरे दिन से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान और गौरी खान का एक डांस वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग देखते ही रह गए।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन का तीन दिनों तक जलवा रहा। अब कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन से शाहरुख खान का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ स्टेज पर डांस करते दिखाई दिए। शाहरुख खान और गौरी खान ने फिल्म वीर जारा के 'जानम देख लो मिट गयी दूरियां' गाने पर डांस किया। शाहरुख खान और गौरी खान का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान और गौरी खान रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए। तो चलिए देखते हैं शाहरुख खान और गौरी खान का ये धांसू वीडियो। Also Read - Anant-Radhika Pre Wedding: अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग बैश के दूसरे दिन इन सितारों ने जमाया रंग, वायरल हुईं फोटोज

It's heartwarming to see @iamsrk & @gaurikhan dancing together giving relationship goals ♥️✨#ShahRukhKhan #GauriKhan #AnantRadhikaPreWeddingpic.twitter.com/GvvFSnOFXB

— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) March 3, 2024