जिस गाने ने दिव्या भारती को बनाया सुपरस्टार, उसी गाने के रीक्रिएट वर्जन से ट्रोल हो रहीं हैं अनन्या पांडे, जानें क्या है पूरा मामला

एक्ट्रेस दिव्या भारती को बॉलीवुड को जिस गाने ने स्टारडम दिलाया उसी गाने के रीक्रिएट वर्जन से अनन्या पांडे को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इस नए वर्जन के गाने को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहें हैं.

बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी क्लासिक फिल्मों के गानों को रीक्रिएट करने का चलन जोरों पर है, लेकिन हर बार यह एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के भी कुछ ऐसे ही किस्से हैं. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले इसके नए गाने 'सात समंदर पार 2.0' को आउट किया गया है, लेकिन उम्मीद के उलट इस गाने को सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इस गाने के बाद दिव्या भारती और कार्तिक आर्यन जमकर ट्रोल हो रहें हैं. सोशल मीडिया पर जमकर लोग इस गाने के बारे में बोल रहें हैं.

नए वर्जन को लोग कर रहें ट्रोल

90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती और सनी देओल की फिल्म 'विश्वात्मा' का गाना 'सात समंदर पार' आज भी पार्टियों और शादियों की जान माना जाता है. इस गाने से दिव्या भारती सुपरस्टार बन गईं थीं. साउथ में तो उनका जलवा था ही लेकिन बॉलीवुड में इस गाने ने उन्हें स्टारडम दिखाया. लेकिन नई फिल्म में इस जोशीले डांस नंबर को 'स्लो और लूफी' वर्जन में पेश किया गया है. करण नानवानी द्वारा गाए और कंपोज किए गए इस नए वर्जन में ओरिजिनल गाने के बोल में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं. सॉन्ग लवर्स का कहना है कि जिस गाने पर लोग झूमते थे, उसे 'सैड सॉन्ग' जैसा बनाकर बर्बाद कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर इस गाने के सैड वर्जन से लोग बहुत नाराज हैं. वहीं इस गाने के कई मीम भी वायरल हो रहें हैं.

कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक केमिस्ट्री

इस फिल्म में मेकर्स ने कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन गाने के धीमे म्यूजिक ने रोमांस के बजाय लोगों को सिरदर्द दे दिया है. भारी आलोचना के बावजूद, मेकर्स को उम्मीद है कि 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें कार्तिक आर्यन एक बार फिर चॉकलेटी बॉय के अंदाज में नजर आएंगे. अनन्या पांडे के साथ उनकी जोड़ी 'पति पत्नी और वो' के बाद दोबारा पर्दे पर लौट रही है.

