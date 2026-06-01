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Shakti Shalini के सेट से लीक हुआ Aneet Padda का खौफनाक लुक, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Shakti Shalini: अनीत पड्डा की अपकमिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' के सेट से एक वीडियो लीक हो गया है, जिसमें एक्ट्रेस का बेहद खूंखार अंदाज देखने को मिल रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 1, 2026 2:33 PM IST
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'शक्ति शालिनी' के सेट से लीक हुआ वीडियो

Aneet Padda Intense Scene Leaked From Shakti Shalini Set: मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' में अपने क्यूट और मासूमियत भरे किरदार से पर्दे पर आग लगाने वाली अनीत पड्डा (Aneet Padda) जल्द ही एक बेहद खौफनाक रोल में नजर आने वाली हैं, जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा. एक्ट्रेस जल्द ही डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की मैडॉक यूनिवर्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' (Shakti Shalini) में लीड रोल में नजर आएंगी. खबरों के मुताबिक, इस मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि, ये सीन अनीत पड्डा स्टारर 'शाक्ति शालिनी' का है, जो सेट से लीक हुआ है. इसमें एक्ट्रेस का बेहद खौफनाक किरदार देखने को मिल रहा है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक लड़की एक लड़के को बड़ी ही बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रही है और फिर उसके पैर को एक रस्सी से बांध देती है, जो एक घोड़े से बंधा हुई है. वायरल क्लिप में नजर आने वाला ये सीन बेहद खौफनाक है. अगर ये सीन वाकई अनीत पड्डा की अपमकिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' (Shakti Shalini Leaked Video) का है तो ये मूवी बेहद खौफनाक होने वाली है.

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लीक फुटेज पर अनीत पड्डा के फैंस का रिएक्शन वायरल

वहीं जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो 'शक्ति शालिनी' के सेट के नाम से वायरल हुआ और अनीत पड्डा का लुक देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इस कथित लीक क्लिप को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जमकर इसपर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जरा सोचिए, जब इस सीन के बैकग्राउंड में 'अयि गिरिनंदिनी' या 'दुर्गा स्तुति' बजेगा तो क्या माहौल होगा. अनीत पड्डा... तुम इस फिल्म में तबाही मचाने वाली हो.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'अनीत मेरी जान, फाड़ देना तुम. मुझे पता है कि, तुम स्क्रीन पर आग लगा दोगी. गॉड ब्लेस यू और बहुत सारा प्यार.' ऐसे ही तमाम रिएक्शन इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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कब हुई थी 'शक्ति शालिनी' की घोषणा?

आपको बता दें कि, डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 'शक्ति शालिनी' का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पिछले साल दिवाली के मौके पर किया गया था. इस फिल्म का टाइटल प्रोमो 'थाम्बा' फिल्म के साथ थिएटर्स में अटैच किया गया था. प्रोमो में इस किरदार को 'द प्रोटेक्टर', 'द डिस्ट्रॉयर' और 'द मदर ऑफ ऑल' के रूप में दिखाया गया था.

फिल्म की स्टार कास्ट

वहीं अगर बात करें 'शक्ति शालिनी' के स्टारकास्ट की तो इसमें अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इनके अलावा नाना पाटेकर, विनीत कुमार सिंह और विशाल जेठवा जैसे दमदार एक्टर्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी 'शक्ति शालिनी'?

खबरों की माने तो 'शक्ति शालिनी' इस साल क्रिसमस के वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालांकि, इसी वीकेंड पर शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में अब खबरें ये भी है कि, किंग खान की फिल्म के साथ क्लैश से बचने के लिए मेकर्स इसकी रिलीज डेट को बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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