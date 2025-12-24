अनिल कपूर की इस फिल्म को शाहरुख खान ने किया था रिजेक्ट, कल्ट क्लासिक बन गई मूवी, एक्टर की एक्टिंग ने जीता दिल

आज हम आपको एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसे आज भी 24 साल बाद लोगों को बहुत पसंद आती है. इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद शाहरुख खान थे, लेकिन एक्टर के रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म अनिल कपूर के पास आई.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में हैं, जो रिलीज के वक्त तो बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रहीं, लेकिन समय के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बनाई कि उन्हें 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा मिल गया. आज हम एक ऐसी ही फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, जिसने राजनीति की परिभाषा को पर्दे पर बदल कर रख दिया. इस फिल्म का नाम है 'नायक: द रियल हीरो'. साल 2001 में आई एस. शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज 24 साल बाद भी उतनी ही बेहतरीन लगती है, जितनी उस वक्त थी. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातों के बारे में.

कल्ट क्लासिक बन गई फिल्म

हैरानी की बात यह है कि जिस फिल्म के डायलॉग्स आज लोग शीशे के सामने खड़े होकर दोहराते हैं, वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. लगभग 21 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत के बराबर ही कमाई की थी, जिसके कारण इसे 'फ्लॉप' घोषित कर दिया गया. हालांकि, जब यह फिल्म टीवी पर आई, तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. छोटे पर्दे ने इसे हर घर का हिस्सा बना दिया. फिल्म की जान इसका वो इंटरव्यू सीन है, जहां एक साधारण पत्रकार (शिवाजी राव) और राजनेता बलराज चौहान के बीच तीखी बहस होती है. अनिल कपूर ने अपनी एनर्जी से इस किरदार में जान फूंक दी, तो वहीं अमरीश पुरी ने एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अदाकारी से खौफ पैदा कर दिया

TRENDING NOW

अनिल कपूर से पहले इसे ऑफर हुई फिल्म

इस फिल्म में पत्रकार शिवाजी ने मुख्यमंत्री की पोल खोल कर रख दी और फिर मुख्यमंत्री का उसे एक दिन के लिए सत्ता संभालने की चुनौती दिया. कहानी का यह प्लॉट आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है. क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एस. शंकर इस फिल्म के लिए पहले 'किंग खान' यानी शाहरुख खान को लेना चाहते थे? लेकिन शाहरुख के मना करने के बाद यह रोल अनिल कपूर के पास गया और उन्होंने इसे अपने एक्टिंग से इसे अमर बना दिया. फिल्म में अनिल कपूर ने खुद से 21 साल छोटी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ रोमांस किया. दोनों की केमिस्ट्री और फिल्म के गाने 'चिड़ी उड़ी बस' को काफी पसंद किया गया. मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में परेश रावल की भूमिका भी पसंद की गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more