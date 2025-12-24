ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • अनिल कपूर की इस फिल्म को शाहरुख खान ने किया था रिजेक्ट, कल्ट क्लासिक बन गई मूवी, एक्टर की एक्टिंग ने...

अनिल कपूर की इस फिल्म को शाहरुख खान ने किया था रिजेक्ट, कल्ट क्लासिक बन गई मूवी, एक्टर की एक्टिंग ने जीता दिल

आज हम आपको एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसे आज भी 24 साल बाद लोगों को बहुत पसंद आती है. इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद शाहरुख खान थे, लेकिन एक्टर के रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म अनिल कपूर के पास आई.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 24, 2025 9:55 AM IST

अनिल कपूर की इस फिल्म को शाहरुख खान ने किया था रिजेक्ट, कल्ट क्लासिक बन गई मूवी, एक्टर की एक्टिंग ने जीता दिल

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में हैं, जो रिलीज के वक्त तो बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रहीं, लेकिन समय के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बनाई कि उन्हें 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा मिल गया. आज हम एक ऐसी ही फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, जिसने राजनीति की परिभाषा को पर्दे पर बदल कर रख दिया. इस फिल्म का नाम है 'नायक: द रियल हीरो'. साल 2001 में आई एस. शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज 24 साल बाद भी उतनी ही बेहतरीन लगती है, जितनी उस वक्त थी. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातों के बारे में.

Also Read
एक फिल्म ने कैसे खड़ी की Anil Kapoor और Nana Patekar के बीच दीवार? 19 साल तक बने रहे जानी दुश्मन!

कल्ट क्लासिक बन गई फिल्म

हैरानी की बात यह है कि जिस फिल्म के डायलॉग्स आज लोग शीशे के सामने खड़े होकर दोहराते हैं, वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. लगभग 21 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत के बराबर ही कमाई की थी, जिसके कारण इसे 'फ्लॉप' घोषित कर दिया गया. हालांकि, जब यह फिल्म टीवी पर आई, तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. छोटे पर्दे ने इसे हर घर का हिस्सा बना दिया. फिल्म की जान इसका वो इंटरव्यू सीन है, जहां एक साधारण पत्रकार (शिवाजी राव) और राजनेता बलराज चौहान के बीच तीखी बहस होती है. अनिल कपूर ने अपनी एनर्जी से इस किरदार में जान फूंक दी, तो वहीं अमरीश पुरी ने एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अदाकारी से खौफ पैदा कर दिया

Also Read
इस फिल्म से चमक गई अनिल कपूर की किस्मत, बॉलीवुड में नहीं बनी थी साइंस-फिक्शन वाली ऐसी फिल्म

TRENDING NOW

अनिल कपूर से पहले इसे ऑफर हुई फिल्म

इस फिल्म में पत्रकार शिवाजी ने मुख्यमंत्री की पोल खोल कर रख दी और फिर मुख्यमंत्री का उसे एक दिन के लिए सत्ता संभालने की चुनौती दिया. कहानी का यह प्लॉट आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है. क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एस. शंकर इस फिल्म के लिए पहले 'किंग खान' यानी शाहरुख खान को लेना चाहते थे? लेकिन शाहरुख के मना करने के बाद यह रोल अनिल कपूर के पास गया और उन्होंने इसे अपने एक्टिंग से इसे अमर बना दिया. फिल्म में अनिल कपूर ने खुद से 21 साल छोटी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ रोमांस किया. दोनों की केमिस्ट्री और फिल्म के गाने 'चिड़ी उड़ी बस' को काफी पसंद किया गया. मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में परेश रावल की भूमिका भी पसंद की गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Anil Kapoor की इस कल्ट क्लासिक फिल्म का आएगा सीक्वल, एक्टर ने कही ये बात

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anil Kapoor Anil Kapoor Film Anil Kapoor Movie