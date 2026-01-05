24 साल बाद लौटेगा 'नायक' का तूफान! अनिल कपूर फिर बनेंगे जनता की आवाज, सीक्वल पर प्रोड्यूसर ने लगाई मुहर

Nayak 2: बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार अनिल कपूर की आइकॉनिक फिल्म 'नायक' एक बार फिर सुर्खियों में है. 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म का अब सीक्वल बनने की तैयारी है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार अनिल कपूर की आइकॉनिक फिल्म 'नायक' एक बार फिर सुर्खियों में है. 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म का अब सीक्वल बनने की तैयारी है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. इस बड़ी खबर पर खुद फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने मुहर लगाई है. खास बात ये है कि अनिल कपूर इस बार सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे.

'नायक' उन फिल्मों में शामिल है, जो रिलीज के वक्त भले ही बॉक्स ऑफिस पर औसत रही हो, लेकिन समय के साथ यह कल्ट क्लासिक बन गई. फिल्म की कहानी, जिसमें एक आम आदमी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, आज भी लोगों को इंस्पायर्ड करती है. जनता की आवाज, सिस्टम से लड़ाई और ईमानदारी जैसे मुद्दों ने इस फिल्म को खास बना दिया था.

इस फिल्म का निर्देशन मशहूर तमिल डायरेक्टर शंकर ने किया था. 'नायक', उनकी तमिल सुपरहिट फिल्म 'मुधलवन' का ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी. फिल्म में अनिल कपूर के साथ रानी मुखर्जी, परेश रावल, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे.

अब करीब 25 साल बाद 'नायक 2' को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. प्रोड्यूसर दीपक मुकुट, जिन्होंने 'सनम तेरी कसम' फिल्म को प्रोड्यूस किया है, उनके मुताबिक, उनके पास 'नायक' के कॉपीराइट्स हैं और जिसको वो अनिल कपूर के साथ मिलकर बना रहे हैं.

मीडिया इंटरव्यू में दीपक मुकुट ने बताया कि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है. उन्होंने कहा, 'ये एक लीगेसी प्रोजेक्ट है. लगभग 25 साल हो चुके हैं. हर फिल्म का अपना एक सही समय होता है. जब समय आता है, तो चीजें अपने आप बनती हैं. हमें लगा कि अब 'नायक 2' बनाने का सही वक्त है.'

उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद ही शूटिंग स्टार्ट की जाएगी और जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा. वर्कफ्रंट की बात करें, तो अनिल कपूर आने वाले समय में यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगे. इसके अलावा वह 'सूबेदार' नाम की फिल्म में भी दिखाई देंगे, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

अब फैंस को इंतजार है उस दिन का जब अनिल कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर 'नायक' बनकर सिस्टम से सवाल पूछते नजर आएंगे.

