ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है', अनिल कपूर ने 'सूबेदार' के ट्रेलर...

'कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है', अनिल कपूर ने 'सूबेदार' के ट्रेलर लॉन्च पर कही ये बात

Anil Kapoor Video: अनिल कपूर की अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक्टर ने हैरान करने वाला बयान दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 24, 2026 3:46 PM IST

'कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है', अनिल कपूर ने 'सूबेदार' के ट्रेलर लॉन्च पर कही ये बात
अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार 5 मार्च को रिलीज होने वाली है.

दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सूबेदार' (Subedaar) को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल कपूर ने ऐसी बात कही कि लोग हैरान रह गए. एक्टर ने कहा कि आजकल हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है. बताते चलें कि सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनने वाली अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दस्तक देने वाली है.

Also Read
Subedaar Teaser: लला हमसे न भिड़ियो... 69 की उम्र में अमेजन प्राइम पर गर्दा उड़ाने निकले Anil Kapoor, दिया एक्शन का तगड़ा डोज

अनिल कपूर ने एक्ट्रेसेस को लेकर कहगी ये बात

फिल्म 'सूबेदार' ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल कपूर से सवाल किया गया कि उनका अपनी एक्ट्रेसेस के साथ रिश्ता कैसा है? इस पर एक्टर ने मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, 'आजकल कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है. क्या करें. वो तो बस यंग लड़कों के साथ काम करना चाहती हैं. जो सीनियर हैं, वो भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं. आप लोग ही मेरी सिफारिश कर दीजिए. तो हीरोइनों के बारे में क्या बोलूं और पास्ट के बारे में क्या बात करनी. फ्यूचर के बारे में बात करिए, प्रेजेंट के बारे में बात करिए. सूबेदार के बारे में बात करिए.' अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' में राधिका मदान, मोना सिंह, सौरभ शुक्ला, फैसल मलिक, खुशबू सुंदर और आदित्य रावल भी नजर आएंगे.

Also Read
Anil Kapoor से हो गई बड़ी गलती! 26 साल पुरानी फिल्म पर किया पोस्ट, भड़क उठा फैन; एक्टर को मांगनी पड़ी माफी

अनिल कपूर की ऐसी है निजी जिंदगी

69 साल के अनिल कपूर अभी भी एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव हैं. उनकी फिटनेस और एज को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं. अनिल कपूर की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी सुनीता कपूर कास्ट्यूम डिजाइनर हैं. दोनों के तीन बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर हैं. सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर ने एक्टिंग में अपना करियर बनाया है, वहीं रिया कपूर प्रोड्यूसर हैं. अनिल कपूर की दोनों बेटियों की शादी हो गई है. उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर की अभी शादी नहीं हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Anil Kapoor Bollywood News Entertainment News Subedaar