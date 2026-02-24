'कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है', अनिल कपूर ने 'सूबेदार' के ट्रेलर लॉन्च पर कही ये बात

दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सूबेदार' (Subedaar) को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल कपूर ने ऐसी बात कही कि लोग हैरान रह गए. एक्टर ने कहा कि आजकल हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है. बताते चलें कि सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनने वाली अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दस्तक देने वाली है.
अनिल कपूर ने एक्ट्रेसेस को लेकर कहगी ये बात
फिल्म 'सूबेदार' ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल कपूर से सवाल किया गया कि उनका अपनी एक्ट्रेसेस के साथ रिश्ता कैसा है? इस पर एक्टर ने मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, 'आजकल कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है. क्या करें. वो तो बस यंग लड़कों के साथ काम करना चाहती हैं. जो सीनियर हैं, वो भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं. आप लोग ही मेरी सिफारिश कर दीजिए. तो हीरोइनों के बारे में क्या बोलूं और पास्ट के बारे में क्या बात करनी. फ्यूचर के बारे में बात करिए, प्रेजेंट के बारे में बात करिए. सूबेदार के बारे में बात करिए.' अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' में राधिका मदान, मोना सिंह, सौरभ शुक्ला, फैसल मलिक, खुशबू सुंदर और आदित्य रावल भी नजर आएंगे.
VIDEO | Mumbai: "Actresses only want to work with young boys, not me," quips Actor Anil Kapoor (@AnilKapoor).Also Read
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uAc9YUkkDK
— Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2026
अनिल कपूर की ऐसी है निजी जिंदगी
69 साल के अनिल कपूर अभी भी एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव हैं. उनकी फिटनेस और एज को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं. अनिल कपूर की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी सुनीता कपूर कास्ट्यूम डिजाइनर हैं. दोनों के तीन बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर हैं. सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर ने एक्टिंग में अपना करियर बनाया है, वहीं रिया कपूर प्रोड्यूसर हैं. अनिल कपूर की दोनों बेटियों की शादी हो गई है. उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर की अभी शादी नहीं हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
