Gadar 3: लौटने वाला है तारा सिंह, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान! डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डिटेल में बताया 'गदर 3' का प्लान

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्में 'गदर' और 'गदर 2' ने जबरदस्त तरीके से मनोरंजन किया. इन दोनों मूवीज से मेकर्स को काफी फायदा हुआ. हाल ही में फिल्म 'गदर' की रिलीज को 25 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने कहा था की फिल्म का थर्ड पार्ट यानी 'गदर 3' (Gadar 3) बनेगा. इस तरह से ये कन्फर्म हो गया था कि एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचने वाला है. अब अनिल शर्मा ने फिल्म 'गदर 3' की शूटिंग पर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने फिल्म को लेकर क्या बताया है.
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने 'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए कहा, 'अभी हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. एक बार जब संतुष्टि मिल जाएगी और स्टोरी लॉक हो जाएगी. उसके बाद हम प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे. उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक प्रोडक्शन शुरू होगा.' इस तरह से समझ सकते हैं कि फिल्म 'गदर 3' की शूटिंग शुरू हो सकती है. डायरेक्टर ने आगे कहा, 'मुझे पता है कि दर्शक क्या चाहता है क्योंकि मैं खुद उनके बीच का हिस्सा हूं. मैंने हमेशा दर्शकों को प्राथमिकता दी है. कभी भी मैं एक फिल्ममेकर के तौर पर फिल्में नहीं लिखता हूं.'
अनिल शर्मा ने आगे कहा, 'मैं खुद को एक ऐसे ऑडियंस की तरह देखता हूं, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहा है ना कि किसी मल्टीप्लेक्स में. अगर कोई कहानी सिंगल स्क्रीन के दर्शकों को उत्साहित करती है तभी वो कहानी हमारी फिल्म का हिस्सा बनती है. फिल्ममेकर को खुद ही सबसे पहले दर्शक बनना होता है. आप फिल्में इसलिए बनाते हैं कि ताकि लोग सिनेमाघरों में आकर आपका काम देख सकें. अगर आप सिर्फ अपने लिए फिल्म बना रहे हैं तो करोड़ों रुपये क्यों खर्च करने हैं. इससे अच्छा है कि आप फिल्म को यूट्यूबर पर अपलोड करके देखते रहें.'
फिल्म 'गदर 3' से पहले अनिल शर्मा की दोनों मूवीज 'गदर' (2001) और 'गदर 2' (2023) को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इन दोनों फिल्मों में सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने काम किया है. दोनों फिल्मों की कहानी में पाकिस्तान के एंगल लोगों को खूब पसंद आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.