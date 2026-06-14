Gadar 3 पर अनिल शर्मा ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- साल 2027 में...

Anil Sharma On Gadar 3: डायरेक्टर अनिल शर्मा की मूवीज 'गदर' और 'गदर 2' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. उन्होंने अब फिल्म 'गदर 3' को लेकर बात की है.

अनिल शर्मा ने फिल्म गदर 3 को लेकर ये बात कही है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'गदर' (Gadar) साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था. फिल्म गदर ने मेकर्स को मालामाल कर दिया था. इस फिल्म का सीक्वल 'गदर 2' साल 2023 में रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. फिल्म 'गदर 2' के हिट होते ही इसके तीसरे पार्ट की मांग हो रही थी. फिल्म 'गदर' के 25 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने इसके तीसरे पार्ट के बनने को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि अनिल शर्मा ने फिल्म 'गदर 3' (Gadar 3) को लेकर क्या कहा है.

फिल्म 'गदर 3' पर अनिल शर्मा ने कही ये बात

फिल्म 'गदर' के 25 साल पूरे होने के मौके पर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बात करते हुए तीसरे पार्ट के बनने पर चर्चा की है. उन्होंने कहा, 'वह फिल्म गदर 3 पर काम कर रहे हैं. स्क्रिप्ट पर काम चचल रहा है, अगर सब सही रहा तो शायद अगले साल 2027 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है.' अनिल शर्मा ने आगे बताया, 'जब उत्कर्ष शर्मा बड़ा हो गया तो लोग कहने लगे कि अब जीते की कहानी लेकर आओ. लेकिन मेरे लिए अगर गदर की कहानी एक बम थी तो मैं गदर 2 तभी बनाता जब मुझे उशसे भी बड़ी, एटम बम जैसी कहानी मिलती. फिल्म गदर 2 ने इतिहास रच दिया. अगर मुझे उससे भी ज्यादा दमदार, न्यूक्लियर बम जैसी कहानी मिलेगी तभी मैं गदर 3 बनाऊंगा. फिलहाल, हम इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल फिल्म की शुरुआत कर देंगे.'

अनिल शर्मा के बयान के बाद एक्साइटेड हुए फैंस

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिल्म 'गदर' के रिकॉर्ड पर बात करते हुए कहा, 'ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में बड़ी फिल्म थी. इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन करने के साथ ही 10 करोड़ टिकट बेची थी जो बड़ा रिकॉर्ड है.' अनिल शर्मा के फिल्म गदर 3 को लेकर दिए गए बयान के बाद फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर सनी देओल को एक बार फिर तारा सिंह के अंदाज में देखने के लिए बेसब्र होने लगे है. बताते चलें कि फिल्म 'गदर' और फिल्म 'गदर 2' में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा (अनिल शर्मा का बेटा) भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.