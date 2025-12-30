Ikkis देखकर 'गदर' के डायरेक्टर अनिल शर्मा की आंखें हुई नम, बोले- 'धरम जी...'...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम स्टार्स पहुंचे थे. इन स्टार्स फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म 'इक्कीस' का रिव्यू किया था. अब 'गदर' और 'गदर 2' जैसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. अनिल शर्मा का कहना है कि धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखकर वह इमोशनल हो गए. आइए जानते हैं कि उनकी पोस्ट में और क्या लिखा है. बताते चलें कि फिल्म 'इक्कीस' में लीड एक्टर के तौर पर अगस्त्य नंदा नजर आने वाले हैं.
अनिल शर्मा ने शेयर किया पोस्ट
अनिल शर्मा ने एक्स हैंडल पर फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ लिखा है, 'कल धरम जी की आखिरी फिल्म देखी और मेरे दिल भर आया. उन्हें नम आंखों से पर्दे पर देखना एक अलग ही अहसास था. क्या रोल है और क्या परफॉर्मर हैं. उन्होंने इस फिल्म को अलग गरिमा और गहराई दी है. पूरी इक्कीस की टीम को दिल से बधाई. मेकर्स टेक्नीशियन और उन एक्टर्स को जिन्होंने इसे बनाने में मदद की. धरम जी हमेशा जिंदा रहेंगे. फिल्म में खासकर अगस्त्य नंदा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है.'
Saw Dharam ji’s last film yesterday… deeply touched.
Watched him with teary eyes …
what a role, what a performer.
He leaves us with dignity, depth, and unforgettable grace.Also Read
Heartfelt congratulations to the entire #IKEES team….
the makers, technicians, and every actor who… pic.twitter.com/HHRvtIKPo7
— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) December 30, 2025
फिल्म 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर भाटिया
फिल्म 'इक्कीस' को डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बनाया है. इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, सिकंदर खेर, विवान शाह जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'इक्कीस' से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी. साल 1950 में जन्म लेने वाले अरुण खेत्रपाल का सिर्फ 21 की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे. फिल्म 'इक्कीस' में अरुण खेत्रपाल का रोल अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा कर रहे हैं. इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
