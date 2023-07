Animal New Release Date : रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म 'एनिमल' (Animal) 11 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। दरअसल, 11 अगस्त को सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' और अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' रिलीज होने वाली हैं। फिल्म 'एनिमल' के मेकर्स ने इन फिल्मों के साथ क्लैश से बचने के लिए रिलीज डेट बदली है। अब फिल्म 'एनिमल' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि अब रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Also Read - Animal Release Date: टल गया महा-क्लैश, सनी देओल-अक्षय कुमार से नहीं भिड़ेंगे रणबीर कपूर !!

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'एनिमल' को लेकर नया अपडेट दिया है। ट्वीट के मुताबिक, फिल्म 'एनिमल' अब 1 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस तरह से अब रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के फैंस को साढ़े तीन महीने ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' और अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' बड़ी फिल्में हैं इसलिए फिल्म 'एनिमल' मेकर्स ने रिलीज डेट को खिसका दिया है ताकि कमाई पर असर ना पड़े। Also Read - Adipurush के बाद ये 10 फिल्में हिला डालेंगी बॉक्स ऑफिस, प्रभास के कंधों पर बरकरार है लोगों का भरोसा

RANBIR KAPOOR - SANDEEP REDDY VANGA: ‘ANIMAL’ TO ARRIVE ON 1 DEC… #Animal gets a new release date: 1 Dec 2023.#RanbirKapoor #SandeepReddyVanga #BhushanKumar #MuradKhetani pic.twitter.com/NoZN4RmYl1

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2023