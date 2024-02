Not Bobby Deol but new Villain in Animal Park: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की पिछली ब्लॉकबस्टर मूवी 'एनिमल' की बंपर सक्सेस के बाद इस मूवी के दूसरे पार्ट को लेकर लगातार बज बना हुआ है। एनिमल की रिलीज के साथ ही रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म के सीक्वल एनिमल पार्क को लेकर खबरें आने लगी थीं। जो अभी तक जारी हैं। अब ताजा जानकारी ये है कि सुपरस्टार रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि फिल्म के दूसरे भाग में बॉबी देओल नहीं, बल्कि कोई और ही स्टार मेन विलेन का रोल निभाने वाला है। Also Read - विलेन के दम पर साउथ की फिल्मों को हवा कर देंगी बॉलीवुड की ये 9 मूवीज, इस बार टूटेगा 'केजीएफ 2' का रिकॉर्ड

बॉबी देओल को रिप्लेस करेंगे विक्की कौशल

जी हां, एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आ रहीं ताजा खबरों की मानें तो फिल्म में बॉबी देओल की जगह विक्की कौशल की एंट्री हो सकती है। सुनने में आया है कि अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इस मूवी के दूसरे भाग में विलेन बदल लेंगे। जिसमें इस बार बॉबी देओल की जगह विक्की कौशल की एंट्री होने की अटकलें हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स फिल्म एनिमल पार्क के लिए विक्की कौशल को मेन विलेन के तौर पर अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये खबर सही निकली तो तीसरी बार रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ ऑन स्क्रीन नजर आएंगे।

इन फिल्मों में बनी रणबीर कपूर और विक्की कौशल की जोड़ी

बता दें कि रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों की दोस्ती उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी संजू के दौरान हुई थी। जहां विक्की कौशल ने रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया था। दूसरी बार इन दोनों सितारों ने आलिया भट्ट स्टारर निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए हाथ मिलाया है। जो इन दिनों प्री प्रोडक्शन स्टेज में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीसरी बार भी ये दोनों सितारे 'एनिमल पार्क' में साथ नजर आएंगे। हालांकि इस खबर से बॉबी देओल के डाई हार्ड फैंस जरूर निराश हैं। तो दोबारा उन्हें पर्दे पर रणबीर कपूर के साथ इस मूवी में भिड़ते देखने की आस लगाए बैठे हैं।