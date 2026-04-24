तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' कहने पर अन्नू कपूर ने दी सफाई, बोले- 'उन्हें बुरा लगा तो मैं पैर छू लूंगा'

Annu Kapoor On Tamannaah Bhatia Remark: अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया को लेकर बयान दिया था, जिससे काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे. अब वेटरन एक्टर ने इस बयान पर सफाई दी है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर अन्नू कपूर (Annu Kapoor) अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ ही अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. वह किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो खुलकर बोलते हैं. अन्नू कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान उन्होंने अपने से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं. अन्नू कपूर ने अपने उस बयान पर भी बात की है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) के लुक्स पर कमेंट किया था. दरअसल, एक्टर ने तमन्ना को लेकर कहा था 'माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है'. इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. अब अन्नू कपूर ने इसको लेकर सफाई दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अन्नू कपूर बोले- 'मेरा इरादा गलत नहीं था'

अन्नू कपूर ने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू के दौरान तमन्ना भाटिया को लेकर दिए गए बयान पर बात की है. अन्नू कपूर ने कहा, 'मेरे इस बयान के बाद लोगों ने मुझे अपशब्द कहे. मैंने दुधिया बदन कह दिया तो बवाल मच गया लेकिन अंग्रेजी में मिल्की बॉडी कहते तो कोई परेशानी नहीं थी. (वो) तमन्ना भाटिया मेरी बेटी की उम्र की है. भले ही मैं कसी के बदन को नोटिस कर लूं, फिजीक की तारीफ करूंगा लेकिन उसकी लालसा नहीं करूंगा. उस इंसान के लिए लस्ट नहीं है. ये अलग-अलग चीजें हैं. मैं तुम्हारी रॉल्स की तारीफ कर सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि लालच करूं या चाहूं. अगर तमन्ना भाटिया मुझसे पूछेगी कि आपने ऐसा कहा तो मैं हां में जवाब दूंगा. अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपके पैर छू सकता हूं. अगर एक 71 साल का बूढ़ा उसके पैर छूएगा तो वो क्या कहेगी, कुछ नहीं. मेरा इरादा बिल्कुल साफ है और मुझे अपनी सच्चाई पता है.'

अन्नू कपूर ने दिया था ये बयान

गौरतलब है कि अन्नू कपूर को एक पॉडकास्ट के दौरान बताया गया था कि तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका गाना आज की रात मां बच्चे को सुनाती हैं और वो सो जाते हैं. इस पर अन्नू कपूर ने कहा था कि कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का भी बच्चा हो सकता है. अन्नू कपूर ने आगे कहा था, 'ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने और अपने अंदाज से या अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींद सो रहे हैं. अगर उनकी कोई और इच्छाए हैं तो भगवान उन्हें सामर्थ दें कि वो उनको पूरा कर कें. यही उनके लिए मेरा आशीर्वाद है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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