Essel Group के चेयरपर्सन Subhash Chandra के पिता के देहांत की खबर सुनकर भावुक हुए Annu Kapoor, सुनाया अंताक्षरी के जमाने का किस्सा

Annu Kapoor mourns on Dr. Subhash Chandra father nand kishore goenka Death: Essel Group के चेयरपर्सन Subhash Chandra के पिता Nand Kishore Goenka के देहांत की खबर सुनकर बॉलीवुड एक्टर Annu Kapoor इमोशनल हो गए. इस दौरान अनु कपूर ने बीते दिनों को याद करते हुए नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी है.

Subhash Chandra के पिता के देहांत की खबर सुनकर भावुक हुए Annu Kapoor

Annu Kapoor On Nand Kishore Goenka Death: एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 2 दिन पहले ही डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका (Nand Kishore Goenka) का निधन हो गया. 96 की उम्र में नंद किशोर गोयनका ने आखिरी सांस ली है. नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में किया गया. नंद किशोर गोयनका की खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर है. नेता से लेकर राजनेता हर कोई नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दे रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अनु कपूर ने भी नंद किशोर गोयनका को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर सुनकर अनु कपूर काफी इमोशनल हो गए. इस दौरान अनु कपूर ने अपनी यादों के पिटारे को खोलकर रख दिया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…