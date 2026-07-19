'रामायण' में सीता के रोल में साई पल्लवी की कास्टिंग पर अन्नू कपूर को आया गुस्सा, एक्टर ने कहा- कौन हैं नितेश तिवारी?

Annu Kapoor On Ramayana: वेटरन एक्टर अन्नू कपूर ने फिल्म 'रामायण' को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म में माता सीता के रोल के लिए साई पल्लवी की कास्टिंग पर नाराजगी जाहिर की है. इसके साथ ही डायरेक्टर नितेश तिवारी पर निशाना साधा है.

फिल्म रामायण दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर (Annu Kapoor) अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. अन्नू कपूर ने अब फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर रिएक्शन दिया और कास्टिंग को लेकर नाराजगी जताई है. वेटरन एक्टर ने फिल्म में माता सीता के रोल के लिए साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) की कास्टिंग पर सवाल उठाया है. इसके साथ ही अन्नू कपूर ने यहां तक कह दिया है कि वह फिल्म 'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) को नहीं जानते हैं. हालांकि, ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने नितेश तिवारी को जानने से इनकार किया है.

अन्नू कपूर ने 'रामायण' की कास्टिंग पर उठाया सवाल

वेटरन एक्टर अन्नू कपूर ने 'जूम' से बातचीत करते हुए फिल्म 'रामायण' को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'उस फिल्म का क्या हुआ? रिलीज हुई क्या? जो भी बनाएंगे, वह बस रामानंद सागर की रामायण को तकनीक के हिसाब से बड़ा बना देंगे. लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आपने माता सीता के रोल के लिए किसे चुना है. माता सीता को इस देश में मां के रूप में पूजा जाता है और भगवान राम को भगवान नारायण का अवतार माना जाता है. ऐसे में कास्टिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है. पहले फिल्म रिलीज होने दीजिए.' अन्नू कपूर ने नितेश तिवारी को लेकर कहा, 'मैं नही जानता कि नितेश तिवारी कौन हैं. क्या करते हैं? मैं फिल्में नहीं देखता और मुझे नहीं लगता है कि मैंने फिल्म ना देखकर कुछ मिस किया है. उन्हें फिल्म बनाने दीजिए.'

'रामायण' का अनाउंसमेंट के समय भी अन्नू कपूर ने की थी आलोचना

बताते चलें कि साल 2023 में जब फिल्म 'रामायण' का अनाउंसमेंट किया गया था. उस दौरान भी अन्नू कपूर ने इस फिल्म की आलोचना की थी. उस समय भी उन्होंने कहा था कि वह नितेश तिवारी को नहीं जानते हैं. अन्नू कपूर ने कहा था, 'नितेश तिवारी कौन हैं. उनकी पहचान क्या है? किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए. अभी ऐसा समय नहीं है कि धर्म पर इस तरह के प्रयोग किए जाएं.' फिल्म 'रामायण' की बात का जाए तो ये दो भाग में रिलीज होने वाली है. फिल्म का पहला भाग साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगा. फिल्म 'रामायण' का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म को नमित मल्होत्रा एक्टर यश के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.