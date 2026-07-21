Annu Kapoor ने Shah Rukh Khan के 'सुपरस्टार' टैग पर उठाए सवाल, इंटरनेट पर मचा बवाल; कहा- '2045 में कोई पूछेगा भी नहीं...'

Shah Rukh Khan के 'लास्ट सुपरस्टार' वाले बयान को अन्नू कपूर ने सिरे से खारिज करते हुए ऐसा बयान दिया है, जो किंग खान के फैंस को खफा कर सकता है. आइए जानते हैं दिग्गज एक्टर ने ऐसा क्या कहा है.

शाहरुख खान के 'लास्ट सुपरस्टार' वाले टैग पर अन्नू कपूर ने उठाए सवाल

Annu Kapoor Rejects Shah Rukh Khan last Superstar Tag: बॉलीवुड में जब भी स्टारडम और सुपरस्टार्स की बात होती है, तो इसमें तीनों खान्स यानी आमिर खान (Aamir Khan), सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन सालों पहले अनुपम खेर के टॉक शो 'कुछ भी हो सकता है' में बातचीत के दौरान किंग खान ने कहा था कि, 'मैं विनम्र हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं आखिरी सुपरस्टार हूं.' एक्टर के इस बात से लाखों लोग और फैंस आज भी सहमत हैं, लेकिन 'ड्रीम गर्ल' और 'विक्की डोनर' जैसी फिल्में दे चुके दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर (Annu Kapoor) शाहरुख की इस बात से सहमत नहीं हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया है.

दरअसल, बेबाक और हर मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले एक्टर अन्नू कपूर शाहरुख खान की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं. उन्होंने किंग खान के 'लास्ट सुपरस्टार' वाले टैग को सिरे से खारिज कर दिया और एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने अब सोशल मीडिया पर न सिर्फ नई बहस छेड़ दी है, बल्कि उनके फैंस को खफा भी कर दिया है.

Annu Kapoor ने 'आखिरी सुपरस्टार' टैग पर कही ये बात

अन्नू कपूर (Annu Kapoor Interview) ने आल ही में 'हिंदी रश' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि किसी भी एक्टर को इंडस्ट्री का 'आखिरी सुपरस्टार' कहना सही नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में राजेश खन्ना जैसे दिग्गजों को भी यही टैग दिया गया था, लेकिन सिनेमा बदला और नए-नए सितारे आते रहे. अन्नू कपूर के मुताबिक, भारतीय सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जो दशकों तक रिलेवेंट रहे हों. उन्होंने अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और आशा भोसले का उदाहरण देते हुए कहा कि ये वो नाम हैं जिन्होंने कई दशकों तक अपने काम का परचम लहराया.

क्या 2045 में भी चलेगा शाहरुख का जादू?

हालांकि, उन्होंने अपने बयान में शाहरुख खान का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही अन्नू कपूर ने कहा कि, 'एक्टर ने 1992 के आसपास अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें इस इंडस्ट्री में लगभग 34 साल हो चुके हैं. अगर आप अमिताभ बच्चन के 53 सला के लंबे करियर से 34 घटा देते हैं तब भी 19 साल बाकी रह जाएंगे. क्या आपको लगता है कि, शाहरुख खान 19 सालों तक उतने पॉपुलर बने रहेंगे? मैं जान बूझकर उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या वो 2045 में भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता.' हालांकि, इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान की जबरदस्त नेटवर्थ और वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी की तारीफ की और कहा कि उनकी कमाई और ओहदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि, शाहरुख दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं.'

शाहरुख खान संग कैसा था अन्नू कपूर का रिश्ता?

आपको बता दें कि, अन्नू कपूर ने शाहरुख खान के साथ 24 दिसंबर 1993 में आई फिल्म 'डर' में साथ काम किया था. वहीं, जब अन्नू से फिल्म 'डर' में शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव पूछा गया, तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कभी साथ काम किया है. फिर याद दिलाए जाने पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें वह एक्सपीरियंस खास याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त शाहरुख नए-नए आए थे. अन्नू ने बताया, 'यश चोपड़ा जी ने मुझे सिर्फ 3 दिन की शूटिंग के लिए बुलाया था और बाकी फिल्म से मेरा कोई खास लेना-देना नहीं था. मेरा शाहरुख खान से कोई निजी रिश्ता नहीं है और जब मेरा किसी से लेना-देना नहीं होता, तो मेरे पास उनके लिए सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद होते हैं.'

अन्नू कपूर ने क्यों की Shah Rukh Khan की तारीफ?

गौरतलब है कि, 'लास्ट सुपरस्टार' के टैग से असहमत होने के बावजूद अन्नू कपूर ने इंसान के तौर पर शाहरुख खान की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि, उन्होंने सुना है कि शाहरुख एक बेहद प्यारे पिता, अच्छे पति और ख्याल रखने वाले भाई हैं और प्रोफेशन की शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत इंसान का पारिवारिक रिश्ता होती है. अन्नू कपूर ने कहा, 'सुपरस्टार तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनका यह समर्पण ही शायद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बने.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…