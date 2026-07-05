अंशुला ने रचाई पिया के नाम की मेहंदी, जाह्नवी और खुशी कपूर के खास सरप्राइज ने जीता सबका दिल

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. 4 जुलाई को उनकी मेहंदी सेरेमनी में जाह्नवी और खुशी कपूर ने खास सरप्राइज दिया.

अंशुला ने रचाई पिया के नाम की मेहंदी

बोनी कपूर और मोना शौरी की लाडली बेटी अंशुला कपूर के जीवन में एक बेहद खूबसूरत नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है. अंशुला अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर रोहन ठक्कर के साथ 6 जुलाई को विवाह करने वाली हैं. जून के महीने से ही इस जोड़े की प्री-वेडिंग रस्में शुरू हो चुकी थीं. शनिवार 4 जुलाई को अंशुला की मेहंदी सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

गुजराती स्टाइल का पहना लहंगा

अंशुला कपूर ने अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए हरे रंग को छोड़कर एक बेहद अनोखा और दिलकश ड्रेस पहना. उन्होंने इस खास मौके के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर अर्पिता मेहता का डिजाइन किया हुआ शानदार टील ब्लू रंग का गुजराती स्टाइल लहंगा पहना था. अपने इस लुक के पीछे की वजह शेयर करते हुए अंशुला ने बताया कि वह एक ऐसा ड्रेस पहनना चाहती थीं, जो उनके होने वाले पति रोहन ठक्कर के परिवार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करे. यह खूबसूरत आउटफिट गुजरात की ऐतिहासिक 'पटोला' हस्तकला से प्रेरित था, जिस पर अर्पिता मेहता का सिग्नेचर मिरर वर्क किया गया था. खास बात यह भी रही कि डिजाइनर अर्पिता मेहता के पूरे करियर का यह पहला पटोला-प्रेरित ब्राइडल लहंगा है, जिसे उन्होंने खासतौर पर अंशुला के लिए तैयार किया.

जाह्नवी और खुशी कपूर का सरप्राइज

अंशुला के इस खास दिन को और भी ज्यादा यादगार बनाने का श्रेय उनकी दोनों छोटी बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को जाता है. अंशुला ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनकी बहनों ने इस पूरी मेहंदी सेरेमनी को उनके लिए एक सीक्रेट सरप्राइज के रूप में प्लान किया था. अंशुला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दोनों बहनों ने पर्दे के पीछे क्या तैयारियां की हैं. उन्हें बस इतना पता था कि कोई फंक्शन होने वाला है, लेकिन जाह्नवी और खुशी ने अपनी बड़ी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर छोटी-बड़ी चीज का बेहद बारीकी और प्यार से ख्याल रखा.

कपूर खानदान का जमावड़ा

फैशन आइकन और अंशुला की कजिन सोनम कपूर ने कई खूबसूरत इनसाइड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरे घर को पीले और नारंगी गेंदे के फूलों से बेहद सादगी और भव्यता के साथ सजाया गया था. मुख्य द्वार और वेन्यू पर भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित की गई थी. सोनम द्वारा शेयर की गई फोटो में पूरा कपूर खानदान इस जश्न का लुत्फ उठाता नजर आया. होने वाली दुल्हन के चाचा संजय कपूर और सगे भाई अर्जुन कपूर ट्रेडिशनल कुर्तों में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे. इंटरनेट पर अंशुला के इस बेहद प्यारे और संस्कारी लुक की तारीफ करते हुए फैंस उन्हें नए सफर के लिए ढेरों बधाइयां दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.