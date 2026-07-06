Anshula Kapoor Wedding: अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग लिए सात फेरे, शादी का वीडियो वायरल

Anshula Kapoor Wedding Video: अर्जुन कपूर की बहन अशुंला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी की कर ली है. इस कपल की शादी के वीडियो सामने आए हैं.

अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी कर ली है.

प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर (Anshula Kapoor) ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर (Rohan Thakkar) के साथ शादी कर ली है. मुंबई के ताज लैंड्स में दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई है. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा करीबी दोस्त शामिल हुए थे. दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस कपल की शादी होने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि अंशुला कपूर का वेडिंग रिसेप्शन मंगलवार को होगा, जिसमें इंडस्ट्री की हस्तियां शामिल होंगी. गौरतलब है कि अंशुला कपूर के प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं.

एक-दूजे के हुए अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी के वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में ये कपल सात फेरे लेते नजर आ रहा है और काफी खुश नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में फैमिली के मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं. वहीं, एक अन्य वीडियो में दिख रहा है कि अंशुला कपूर के चाचा और एक्टर अनिल कपूर गेस्ट से बात करते नजर आ रहे हैं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि अंशुला कपूर के भाई और एक्टर अर्जुन कपूर ने मीडिया और पैप्स से रिक्वेस्ट की थी थी वह वेडिंग वेन्यू के बाहर ना आए क्योंकि शादी का कार्यक्रम प्राइवेट है.

Mumbai, Maharashtra: The wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/uEtlKxxUru — IANS (@ians_india) July 6, 2026

Mumbai, Maharashtra: Actor Anil Kapoor attends the wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/ihEs6yarkW — IANS (@ians_india) July 6, 2026

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की डेटिंग एप से हुई थी मुलाकात

अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर की बात करें तो वह करण जौहर की कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के लिए बतौर स्क्रीन राइटर काम करती हैं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिश्ते की शुरुआत साल 2022 में डेटिंग एप के जरिए हुई थी. दोनों की दोस्ती हुई और एक-दूसरे से प्यार करने लगे. साल 2025 में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर ने सगाई की थी. अब साल 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर को शादी की खूब बधाइयां मिल रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.