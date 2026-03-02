ENG हिन्दी
अनुभव सिन्हा हुए अहान-अनीत के मुरीद, 'सैयारा' देख डायरेक्टर ने लुटाया प्यार, बोले 'उन दोनों बच्चों ने'

अस्सी फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने सैयारा फेम अनीत पड्डा और अहान पांडे की जमकर तारीफ की है. निर्देशक फिल्म में दोनों सेलेब्स की शानदार एक्टिंग के मुरीद हो गए हैं. उन्होंने अनीत और अहान के लिए कई शानदार बातें भी कहीं हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 2, 2026 1:33 PM IST

अनुभव सिन्हा हुए अहान-अनीत के मुरीद, 'सैयारा' देख डायरेक्टर ने लुटाया प्यार, बोले 'उन दोनों बच्चों ने'
anubhav sinha

बॉलीवुड में जब कोई दिग्गज निर्देशक किसी न्यूकमर की तारीफ करते हैं, तो समझ लीजिए कि इंडस्ट्री को फ्यूचर के सितारे मिल गए हैं. साल 2025 की सबसे चर्चित रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की है, बल्कि क्रिटिक्स और बड़े निर्देशकों का दिल भी जीत लिया है. इसी कड़ी में अब 'आर्टिकल 15' और 'थप्पड़' जैसी फिल्में बनाने वाले दिग्गज निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अहान पांडे और अनीत पड्डा की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं 'सैयारा' की सफलता और अनुभव सिन्हा के बेबाक बयानों से जुड़ी खास बातें.

अहान-अनीत की केमिस्ट्री

निर्देशक मोहित सूरी, जो अपनी म्यूजिकल लव स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, ने 'सैयारा' के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को बड़े पर्दे पर उतारा. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई कर सबको हैरान कर दिया था. अनुभव सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इन दोनों युवा सितारों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि "अहान और अनीत, दोनों ही बच्चे बहुत ही शानदार हैं. उनकी फिल्म 'सैयारा' ने मुझे वाकई प्रभावित किया. सबसे अच्छी बात यह थी कि उन दोनों कलाकारों में एक तरह की ईमानदारी और सच्चाई नजर आती है. वे अपनी कहानी और अपने किरदारों में पूरी तरह विश्वास रखते थे, जो स्क्रीन पर साफ दिखता है."

अनुभव सिन्हा का शानदार अंदाज

अनुभव सिन्हा ने इस दौरान अपनी एक दिलचस्प आदत का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि काम के सिलसिले में वे अलग-अलग शहरों में घूमते रहते हैं और इसी दौरान वे सिनेमाघरों के चक्कर भी लगाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे अक्सर पूरी फिल्म देखने के बजाय 15-20 मिनट के लिए थिएटर में जाकर फिल्म को समझते हैं. अनुभव ने बताया कि उन्होंने इसी तरह कई बड़ी फिल्में देखी हैं. रणवीर सिंह की इस फिल्म को उन्होंने अलग-अलग शहरों में 5 से 20 मिनट के टुकड़ों में देखा. वहीं कृति सैनन की फिल्म तेरे इश्क में का लुत्फ उन्होंने भोपाल के एक सिनेमाघर में लिया. सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को उन्होंने हैदराबाद में देखा था.

अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' की चर्चा

जहां एक तरफ अनुभव सिन्हा दूसरों के काम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं वे खुद भी अपनी नई फिल्म 'अस्सी' को लेकर सुर्खियों में हैं. 20 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने ही निर्देशित किया है. इस फिल्म में तापसी पन्नू ने जबरदस्त एक्टिंग की है. इसके अलावा इसमें नसीरुद्दीन शाह, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, और सीमा पाहवा जैसे कलाकार शामिल हैं. यह फिल्म अपनी गंभीर कहानी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर दर्शकों के बीच पकड़ बना रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

