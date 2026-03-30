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Dhurandhar 2 को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़के अनुपम खेर, दिया करारा जवाब; कहा- 'जनता बेवकूफ नहीं है'

Dhurandhar 2 इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. जहां ये कुछ लोगों को पसंद आ रही है, तो वही कुछ इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं. वहीं अब ऐसे लोगों को दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने करारा जवाब दिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 30, 2026 10:50 PM IST

Dhurandhar 2 को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़के अनुपम खेर, दिया करारा जवाब; कहा- 'जनता बेवकूफ नहीं है'
'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों को अनुपम खेर का करारा जवाब

Anupam Kher On Dhurandhar 2: इन दिनों सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सेलेब्स के बीच भी आदित्य धर की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां ये मूवी दर्शकों से लेकर कई सारे सेलेब्स तक को पसंद आ रही है और वो जमकर फिल्म, स्टोरी, एक्टिग और स्टारकास्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं. हालांकि, अब फिल्म पर ऐसे आरोपों को लगाने वालों को दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने करारा जवाब दिया है.

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Dhurandhar 2 पर क्या बोले Anupam Kher?

दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFD 2026) के पांचवें दिन बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने शिरकत की. इस इवेंट में उन्होंने IFFD, 'द कश्मीर फाइल्स' समेत कई मुद्दों पर बात की. वहीं इस दौरान उनसे जब 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताए जाने को लेकर सवाल किया गया तो एक्टर ने ऐसा करारा जवाब दिया, जिसे सुनकर आरोप लगाने वालों का मुंह बंद हो जाएगा.

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प्रोपेगैंडा बताने वालों को अनुपम खेर ने लिया आड़े हाथ

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने कहा, 'जो लोग सिनेमा को प्रोपगैंडा फिल्म कह रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए. हम उन पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं. हम उनपर बेवजह ध्यान दे रहे हैं, वो बेकार के लोग हैं उनका कोई महत्व नहीं है. हमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए.'

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'लोग बेवकूफ नहीं है'

उन्होंने आगे इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, 'लोग बेवकूफ नहीं है, वो 12 बजे की शो में हाउसफुल देखने नहीं जाते, लोग फिल्म इसलिए देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद आती है. जो लोग इसे प्रोपगैंडा कह रहे हैं, उनके लिए रेस्ट इन पीस.' अनुपम खेर ने आगे ये भी कहा कि, सिनेमा लोगों को बदल सकता है, लेकिन यह भी एक बिजनेस है.

IFFD पर क्या बोले अनुपम खेर?

वहीं, आखिर में उन्होंने दिल्ली में हो रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तारीफ करते हुए कहा, 'यहां की वाइब बहुत शानदार है. मैं बहुत खुश हूं कि मेरी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' यहां दिखाई जा रही है. इसके लिए मैं आयोजकों और सरकार को बधाई देता हूं.'

आपको बता दें कि, इसके पहले भी अनुपम खेर ने 'धुरंधर 2' की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने 'धुरंधर 2' को जबरदस्त बताते हुए आदित्य धर की भी जमकर तारीफ की थी और इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताने वालों को भी आड़े हाथों लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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