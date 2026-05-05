'अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन TMC नहीं', BJP नेता के बयान पर एक्टर बोले- 'मैंने आपका क्या बिगाड़ा'

देश में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए हैं. पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीते 15 साल से सत्ता में थी और इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है. बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बीच बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) के सिर पर बाल उगने की बातें होने लगी हैं. इसके बाद अनुपम खेर समेत तमाम लोग इस बात से हैरान हैं. आखिरकार वेटरन एक्टर को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखना पड़ा कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उके बालों को बीच में ला रहे हो. आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत के अनुपम खेर के बाले उगने की बात क्यों हो रही है.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'ये जीत जनता की है. पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रूप से जागरूक है और ये जीत उनकी है. ऐसा होना ही था, टीएमसी को हारना था और ये पहले से ही लिखा था. आसमान जमीन पर आ सकता है और समंदर आसमान में जा सकता है, अनुपम खेर के सिर पर दोबारा बाल आ सकते हैं लेकिन टीएमसी सत्ता में वापस आएगी, ये सपना है.' पश्चिम बंगाल बीजेपी अक्ष्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर अनुपम खेर ने प्रतिक्रिया दी है. एक्टर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'अरे भैया जी! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है! क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं! मौजूदा हालात में जन्मों तक नहीं चाहूंगा! जय श्री राम!'
VIDEO | Kolkata: West Bengal BJP President Samik Bhattacharya said, "This victory belongs to the people. The people of West Bengal are politically aware, and this victory is theirs. It was bound to happen, Trinamool Congress was going to lose. It was already written in fate. You… pic.twitter.com/aTj9Ak2wt2
— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर रील्स और मीम्स वायरल हो रहे हैं. अब अनुपम खेर को लेकर दिए गए बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य के बयान के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लोग वेटरन एक्टर को लेकर मजे ले रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.