'अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन TMC नहीं', BJP नेता के बयान पर एक्टर बोले- 'मैंने आपका क्या बिगाड़ा'

Anupam Kher Reaction: बीजेपी नेता ने टीएमसी के सत्ता में वापसी करने पर बात करते हुए अनुपम खेर के सिर पर बाल उगने का उदाहरण दिया. इस पर एक्टर ने रिएक्शन दिया है.

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

देश में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए हैं. पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीते 15 साल से सत्ता में थी और इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है. बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बीच बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) के सिर पर बाल उगने की बातें होने लगी हैं. इसके बाद अनुपम खेर समेत तमाम लोग इस बात से हैरान हैं. आखिरकार वेटरन एक्टर को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखना पड़ा कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उके बालों को बीच में ला रहे हो. आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत के अनुपम खेर के बाले उगने की बात क्यों हो रही है.

समिक भट्टाचार्य के बयान पर अनुपम खेर का रिएक्शन

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'ये जीत जनता की है. पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रूप से जागरूक है और ये जीत उनकी है. ऐसा होना ही था, टीएमसी को हारना था और ये पहले से ही लिखा था. आसमान जमीन पर आ सकता है और समंदर आसमान में जा सकता है, अनुपम खेर के सिर पर दोबारा बाल आ सकते हैं लेकिन टीएमसी सत्ता में वापस आएगी, ये सपना है.' पश्चिम बंगाल बीजेपी अक्ष्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर अनुपम खेर ने प्रतिक्रिया दी है. एक्टर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'अरे भैया जी! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है! क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं! मौजूदा हालात में जन्मों तक नहीं चाहूंगा! जय श्री राम!'

अनुपम खेर के बालों पर दिए गए बयान पर लिए जा रहे मजे

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर रील्स और मीम्स वायरल हो रहे हैं. अब अनुपम खेर को लेकर दिए गए बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य के बयान के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लोग वेटरन एक्टर को लेकर मजे ले रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.