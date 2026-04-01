IFFD 2026: अनुपम खेर से अक्षरा सिंह तक, एक मंच पर आए ये सितारे, इवेंट को लेकर शेयर किए अपने-अपने अनुभव

IFFD 2026: दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के सितारों ने हिस्सा लिया. इस समारोह में सम्मानित होने के बाद सितारों ने जो बात कही है वो आपका दिल जीत लेगी.

IFFD 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 'ग्लोबल फिल्म हब' बनाने के साथ सिनेमा और टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 (IFFD 2026) का आयोजन किया गया था. 25 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलने वाले इस इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए बॉलीवुड (Bollywood) से लेकर भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) तक के कई दिग्गज कलाकारों को इसमें इनवाइट किया गया था. फिल्मों से जुड़े इस समारोह में शामिल होने के बाद सेलेब्स ने अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. तो चलिए जानते हैं किसने क्या कहा.

IFFD 2026 में सितारों ने कई मु्द्दों पर की बात

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 (International Film Festival Delhi) का बीते दिन यानी 31 मार्च 2026 को समापन किया गया. लेकिन इसके पहले इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए कई दिग्गज सितारे भारत मंडपम पहुंचे थे, जहां उन्होंने फिल्म जगत और फिल्मों से जुड़े कई मुद्दों पर मुखर होकर बात की और अब उन्होंने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इवेंट से जुडे़ अपने-अपने अनुभव शेयर किए हैं.

Anupam Kher को मिला ये अवॉर्ड

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर शामिल हुए थे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'क्या शानदार रात थी और क्या कमाल का एहसास... मेरे लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड और बेहतरीन शुभांगी दत्त के लिए बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड.' उन्होंने आगे लिखा, 'माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा जी की गरिमामयी मौजूदगी ने इस पल को और भी खास बना दिया. इस सम्मान के लिए मैं फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर्स का आभारी हूं.'

अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'तन्वी द ग्रेट की पूरी टीम कलाकारों, टेक्नीशियनों और हर उस इंसान को मेरा दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया.' उन्होंने कहा, 'तन्वी द ग्रेट अब ऊंची उड़ान भर रही है. जय हिंद'

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Akshara Singh ने कहा- ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं...

इस इवेंट में अक्षरा सिंह की साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी और एक्ट्रेस शो का हिस्सा भी बनी थी. जिसके बाद उन्होंने इसे लेकर दिल छू लेने वाली बात कही है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'जब आपकी कहानी, आपकी भाषा...दुनिया के मंच पर पहुंचती है, तो ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं, एक एहसास होता है.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में हमारी पहली भोजपुरी फिल्म का सेलेक्शन 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' के लिए बहुत ही आभारी और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं.' एक्ट्रेस ने आगे को-स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूरी टीम को दिल से बधाई दी. अक्षरा ने अपनी पोस्ट में कहा, 'आप सबका शुक्रिया...जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया. अब ये सफर और बड़ा होने वाला है...साथ देंगे ना?'

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IFFD में सम्मानित होकर भूमि पेडनेकर को कैसा लगा?

इस इवेंट का हिस्सा भूमि पेडनेकर भी बनी थी. उन्होंने भी अपने इंस्टा पर IFFD को लेकर अपना एक्सपीरियंस किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, माननीय उपराज्यपाल तरनजत सिंह संधू जी और कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जी के हाथों यह सम्मान पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'इस प्रोत्साहन के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. यह अवॉर्ड सिनेमा के जरिए समाज में बदलाव लाने और एक मकसद के साथ काम करने के मेरे विश्वास को और मजबूत करता है.' एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं IFFD, वाणी त्रिपाठी, पर्यटन मंत्रालय की पूरी टीम और विजक्राफ्ट को बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने सिनेमा और कला के प्रति प्रेम को दर्शाने वाले इन शानदार दिनों का इतना बेहतरीन आयोजन किया.'

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बोमन ईरानी ने कही दिल की बात

वहीं बोमन ईरानी ने कहा, 'कहानियों को कहने के तरीके, एक्टिंग परफॉर्मेंस और सिनेमा की बदलती भाषा पर अपने विचार शेयर करना वाकई दिल को छू लेने वाला अनुभव था. दूसरों को सुनने, उनसे कुछ नया सीखने और अपनी बातें शेयर करने में हमेशा एक अलग ही खुशी मिलती है.'

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IFFD में शामिल हुए ये सितारे

आपको बता दें कि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल 25 मार्च से शुरू हुआ था जिसका समापन 31 मार्च को किया गया. इस इवेंट में बोमन ईरानी, अनुपम खेर, अक्षरा सिंह, मनोज बाजपेयी, आमिर खान, सोनू निगम और भूमि पेडनेकर समेत कई सितारे शामिल हुए थे.

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