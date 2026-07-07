बॉलीवुड एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' को लेकर इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तगड़ा बवाल मचा हुआ है. फिल्म 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन महज दो दिन बाद ही इसे अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस चौंकाने वाले फैसले से फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैरान हैं. अब इस पूरे मामले में जाने-माने डायरेक्टर अनुराग बसु भी कूद पड़े हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.
अनुराग बसु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान का खुलकर सपोर्ट किया. बसु ने हनी त्रेहान की स्थिति की तुलना ईरान के मशहूर और विवादित फिल्ममेकर जाफर पनाही से कर दी. उन्होंने लिखा, "#Satluj मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब हनी त्रेहान को उस दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसका सामना जाफर पनाही ने ईरान में किया था."
#Satluj I never thought a day would come when Honey Trehan would face what Jafar Panahi faced in Iran.
— anurag basu (@basuanurag) July 6, 2026
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी फिल्ममेकर जाफर पनाही को ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही दो साल के लिए विदेश यात्रा और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक ग्रुप से जुड़ने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. अनुराग बसु का मानना है कि 'सतलुज' के डायरेक्टर के साथ भी भारत में कुछ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है.
आपको बता दें कि इस फिल्म का विवाद नया नहीं है. इस फिल्म का असली नाम 'पंजाब 95' था. साल 2022 में इसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में ही करीब 3 साल लग गए. मेकर्स का आरोप था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 127 कट्स लगाने की मांग की थी. इतना ही नहीं, साल 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के ऐतराज के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया था.
काफी विवादों के बाद फिल्म का नाम बदलकर 'सतलुज' रखा गया और इसे रिलीज किया गया था. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह और सुविंदर विक्की जैसे एक्टर्स ने अहम रोल निभाए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.