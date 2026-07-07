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दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' के टेकडाउन पर अनुराग बसु ने जताया विरोध, बोले- ‘भारत में डायरेक्टर जाफर पनाही जैसा हाल’

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को ZEE5 से अचानक हटाए जाने पर बवाल मच गया है. मशहूर डायरेक्टर अनुराग बसु ने फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान का सपोर्ट करते हुए उनकी तुलना ईरानी फिल्ममेकर जाफर पनाही से कर दी है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 7, 2026 8:03 AM IST
दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' के टेकडाउन पर अनुराग बसु ने जताया विरोध, बोले- ‘भारत में डायरेक्टर जाफर पनाही जैसा हाल’

अनुराग बसु ने जताया 'सतलुज' के टेकडाउन पर विरोध

बॉलीवुड एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' को लेकर इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तगड़ा बवाल मचा हुआ है. फिल्म 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन महज दो दिन बाद ही इसे अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस चौंकाने वाले फैसले से फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैरान हैं. अब इस पूरे मामले में जाने-माने डायरेक्टर अनुराग बसु भी कूद पड़े हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

अनुराग बसु ने ईरानी डायरेक्टर से की तुलना

अनुराग बसु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान का खुलकर सपोर्ट किया. बसु ने हनी त्रेहान की स्थिति की तुलना ईरान के मशहूर और विवादित फिल्ममेकर जाफर पनाही से कर दी. उन्होंने लिखा, "#Satluj मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब हनी त्रेहान को उस दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसका सामना जाफर पनाही ने ईरान में किया था."

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कौन हैं जाफर पनाही?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी फिल्ममेकर जाफर पनाही को ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही दो साल के लिए विदेश यात्रा और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक ग्रुप से जुड़ने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. अनुराग बसु का मानना है कि 'सतलुज' के डायरेक्टर के साथ भी भारत में कुछ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है.

क्या है 'सतलुज' का पुराना विवाद?

आपको बता दें कि इस फिल्म का विवाद नया नहीं है. इस फिल्म का असली नाम 'पंजाब 95' था. साल 2022 में इसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में ही करीब 3 साल लग गए. मेकर्स का आरोप था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 127 कट्स लगाने की मांग की थी. इतना ही नहीं, साल 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के ऐतराज के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया था.

काफी विवादों के बाद फिल्म का नाम बदलकर 'सतलुज' रखा गया और इसे रिलीज किया गया था. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह और सुविंदर विक्की जैसे एक्टर्स ने अहम रोल निभाए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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