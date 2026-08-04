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पत्नी ऋतिका के गंभीर आरोपों पर भड़के अनुराग डोभाल, सोशल मीडिया पर हर इल्जाम का दिया करारा जवाब

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने पत्नी ऋतिका चौहान के आरोपों का जवाब देते हुए 44 मिनट का वीडियो जारी किया है. ऐसी जानकारी शेयर करने पर सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया जा रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: August 4, 2026 4:05 PM IST
पत्नी ऋतिका के गंभीर आरोपों पर भड़के अनुराग डोभाल, सोशल मीडिया पर हर इल्जाम का दिया करारा जवाब

ऋतिका के गंभीर आरोपों पर भड़के अनुराग डोभाल

यूट्यूबर अनुराग डोभाल की पर्सनल लाइफ इन दिनों किसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म की तरह सोशल मीडिया पर छाई हुई है. अपनी पत्नी ऋतिका चौहान पर अपने ही दोस्त के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद से ही दोनों के बीच की लड़ाई जगजाहिर हो चुकी है. ऋतिका ने भी हाल ही में एक वीडियो जारी कर अनुराग पर पलटवार किया था, जिसमें उन्होंने पति पर प्रेग्नेंसी के दौरान साथ न देने और जबरन खर्च/बिल भरवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. अब इस हाई-वोल्टेज ड्रामे में अनुराग डोभाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सबूतों का अंबार लगा दिया है.

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वीडियो में किया पर्दाफाश

अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 44 मिनट 35 सेकंड का वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो की शुरुआत ही ऋतिका के उस क्लिप से होती है, जिसमें वह खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए अभिषेक नाम के शख्स को अपना 'भाई' बता रही हैं. इसके बाद अनुराग ने एक-एक करके पत्नी द्वारा लगाए गए हर लांछन का सबूतों के साथ पोस्टमार्टम किया है.

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अनुराग द्वारा पेश किए गए सबूत

बिल भरने के आरोप की सच्चाई: ऋतिका ने अपने वीडियो में एक स्लिप दिखाते हुए दावा किया था कि अनुराग उनसे बिल का पेमेंट करवाते थे. अनुराग ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया है.

प्रेग्नेंसी में सपोर्ट और देखभाल: ऋतिका का कहना था कि उनके सबसे मुश्किल वक्त यानी प्रेग्नेंसी में पति ने उनका ध्यान नहीं रखा. इसके जवाब में अनुराग ने व्हाट्सएप चैट्स के ढेरों स्क्रीनशॉट शेयर किए.

अस्पताल के चक्कर और मेडिकल बिल्स: यूट्यूबर ने साफ किया कि वह हर एक अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट में ऋतिका के साथ खुद अस्पताल जाते थे. अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सारे मेडिकल बिल भी कैमरे पर दिखा दिए.

सोशल मीडिया पर जनता की राय

अनुराग का यह सफाई वाला वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार पासा थोड़ा उल्टा भी पड़ता नजर आ रहा है. सारे सबूत पेश करने के बावजूद सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग अनुराग को ही जमकर ट्रोल कर रहा है. आलोचकों का मानना है कि पति-पत्नी के रिश्ते की इतनी पर्सनल चीजें, जैसे मेडिकल बिल और अल्ट्रासाउंड की बातें सोशल मीडिया पर दिखाना बेहद शर्मनाक है. वहीं दूसरी तरफ, अनुराग के फैंस उनका बचाव कर रहे हैं. उनका कहना है कि आज के दौर में झूठे आरोपों से बचने और खुद को सही साबित करने के लिए सबूत रखना कितना जरूरी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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