अनुराग डोभाल की फिर बिगड़ी तबियत, अस्पताल के बेड से सामने आई यूट्यूबर की तस्वीर, मैनेजर ने दिया हेल्थ अपडेट

यूट्यूबर और 'बिग बॉस' फेम अनुराग डोभाल को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी. जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस' फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया UK07 राइडर के नाम से जानती है, इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. हाल ही में उनकी सेहत को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उसने उनके करोड़ों चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है. दरअसल, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब उन्हें देहरादून ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस को वापस मोड़ना पड़ा और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गय.

फिर से खराब हुई अनुराग की तबीयत

अनुराग के मैनेजर रोहित ने सोशल मीडिया के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की है. रोहित ने 15 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि अनुराग की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है. उन्होंने खुलासा किया कि पिछले दिनों हुए एक हादसे (एक्सीडेंट) के कारण अनुराग के फेफड़ों को गंभीर चोट पहुंची थी, जिसने बाद में निमोनिया का रूप ले लिया. यही वजह है कि डिस्चार्ज होने के बावजूद उनका शरीर रिकवर नहीं कर पा रहा है और फेफड़ों में संक्रमण के कारण उन्हें ऑक्सीजन लेने में बार-बार दिक्कत आ रही है.

परिवार वालों पर लगाया आरोप

इस शारीरिक तकलीफ के साथ-साथ अनुराग का मानसिक संघर्ष भी चर्चा का विषय बना हुआ है. अस्पताल में भर्ती होने से कुछ समय पहले ही अनुराग ने एक वीडियो जारी कर अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने भावुक होकर कहा था कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के फैसले की वजह से उनका परिवार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. वीडियो में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि उन्हें भविष्य में कुछ भी होता है, तो उसके लिए उनके परिजन ही जिम्मेदार होंगे. इस पारिवारिक तनाव ने उनकी रिकवरी को और भी मुश्किल बना दिया है.

अनुराग के लिए फैंस कर रहें दुआ

फिलहाल, उनके फैंस सोशल मीडिया पर #PrayForAnurag के साथ उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं. डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है, लेकिन संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए अगले 48 घंटे बेहद मुश्किल बताए जा रहे हैं. उनके मैनेजर ने सभी फैंस से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें और केवल आधिकारिक अपडेट्स पर ध्यान दें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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