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अनुराग डोभाल के छलके आंसू, माता-पिता के प्यार को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- 'कभी नहीं सोचा था'

यूट्यूबर अनुराग डोभाल (UK07 Rider) ने एक्सीडेंट और सुसाइड के कोशिश के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक भावुक वीडियो में उन्होंने अपने परिवार पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे फैंस के प्यार ने उन्हें नई जिंदगी दी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 7:11 PM IST

अनुराग डोभाल के छलके आंसू, माता-पिता के प्यार को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- 'कभी नहीं सोचा था'
anurag dobhal

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है, इन दिनों अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में एक दर्दनाक मोड़ तब आया जब इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने अपनी जीवन समाप्त करने जैसा खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की. इस घटना के बाद हुए एक भयानक एक्सीडेंट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हालांकि, समय रहते इलाज मिलने से अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

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अनुराग डोभाल ने शेयर किया वीडियो

अस्पताल से बाहर आने के बाद अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने अपने दिल का हाल बयां करते हुए बताया कि कैसे मुश्किल समय में उनके फैंस उनका परिवार बनकर खड़े हुए. अनुराग ने कहा "मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, जहां अपनों से वह स्नेह नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, वहीं अनजान लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता." अनुराग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हजारों अनजान लोगों के फोन और मैसेज आए. कई बुजुर्गों ने उन्हें फोन पर डांटा कि उन्होंने खुद को अनाथ कैसे कह दिया. अनुराग के अनुसार, जो माता-पिता का प्यार उन्हें घर से नहीं मिल सका, वह उन्हें उनके फैंस के माता-पिता से मिल रहा है.

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पारिवारिक क्लेस और गंभीर आरोप

इस पूरे विवाद की जड़ें अनुराग के पारिवारिक रिश्तों में छिपी हैं. मार्च के शुरुआती हफ्ते में उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने माता-पिता और भाइयों पर मेंटल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे. अनुराग का दावा था कि उनकी पत्नी रितिका को उनके परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रितिका को घर की बुनियादी रस्मों, जैसे पहली रसोई तक से वंचित रखा गया. हालांकि, इन आरोपों को अनुराग के भाई ने पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है. उनके भाई का कहना है कि अनुराग के इन दावों की वजह से पूरा परिवार संकट में है और लोग उनके घर के बाहर आकर उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.

डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश

अपनी ताजा पोस्ट में अनुराग ने एक बुजुर्ग दंपति के साथ वीडियो शेयर किया है, जिन्हें वे अब अपने माता-पिता जैसा सम्मान दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि डिप्रेशन और इस मानसिक तनाव से बाहर निकलने में उनके फैंस का हर एक मैसेज दवा का काम कर रहा है. उन्होंने भावुक होकर लिखा, "वक्त लगेगा, पर मैं ठीक हो जाऊंगा. यह नई जिंदगी अब आप लोगों के नाम है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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