The Kerala Story 2 पर अनुराग कश्यप ने फिर साधा निशाना, कहा- 'बीफ पराठा बेस्ट है'...

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) अपने कंटेंट को लेकर विवादों में घिरी हुई है. इसको लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई और इस पर सुनवाई करते हुए जज ने खुद फिल्म देखने के लिए कहा है. वहीं, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने बीते दिनों बयान दिया था कि ये प्रोपैगंडा मूवी है. इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था कि अनुराग सिंह को हर चीज से दिक्कत है और वह मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं. अब एक बार फिर अनुराग कश्यप ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर तंज कसा है और बीफ पराठा बेस्ट है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.
अनुराग कश्यप ने फिर 'द केरल स्टोरी 2' पर साधा निशाना
अनुराग कश्यप ने एक बार फिर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को निशाने पर लिया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'बीफ पराठा बेस्ट है और उन्हें बीफ पसंद है.' उनसे सवाल किया है कि बीफ खाना प्रॉब्लम है. इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है.' फिर अनुराग कश्यप से फिल्म 'दे केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर को लेकर सवाल किया गया. उन्होंने जबाव देते हुए कहा, 'बकवास ट्रेलर.' उनसे पूछा गया कि ये प्रोपैगंडा मूवी है. अनुराग कश्यप ने कहा, 'पूरी तरह.'
Bollywood beef lover revealed.Also Read
Anurag Kashyap: Beef Parota is the best
Reporter: Do you like beef?
Kashyap: Yes ??
Reporter: What do you think of Kerala Story trailer?
Kashyap: Bullshit trailer pic.twitter.com/9PO0YhviqV
— ? (@DelhiIsNotFar) February 23, 2026
'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर ने लगाई थी अनुराग कश्यप को लताड़
गौरतलब है कि अनुराग कश्यप ने इससे पहले कहा था कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' प्रोपैगंडा मूवी है. इस फिल्म को बनाने वाले लालची हैं और उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है. अनुराग कश्यप के इस बयान के बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने पलटवार किया था. उन्होंने कहा था कि अनुराग कश्यप को हर चीज से दिक्कत है और वह मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं. उनको समाज ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया है. वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे. बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी को रिलीज होनी है. वहीं, कोर्ट ने इस फिल्म की कहानी में कई कट लगाने के लिए कहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
