ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • The Kerala Story 2 पर अनुराग कश्यप ने फिर साधा निशाना, कहा- 'बीफ पराठा बेस्ट है'...

The Kerala Story 2 पर अनुराग कश्यप ने फिर साधा निशाना, कहा- 'बीफ पराठा बेस्ट है'

Anurag Kashyap Statement On The Kerala Story 2: फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने फिर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फिल्म पर एक बार फिर निशाना साधा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 24, 2026 9:37 PM IST

The Kerala Story 2 पर अनुराग कश्यप ने फिर साधा निशाना, कहा- 'बीफ पराठा बेस्ट है'
अनुराग कश्यप ने द केरल स्टोरी 2 को लेकर फिर रिएक्शन दिया है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) अपने कंटेंट को लेकर विवादों में घिरी हुई है. इसको लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई और इस पर सुनवाई करते हुए जज ने खुद फिल्म देखने के लिए कहा है. वहीं, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने बीते दिनों बयान दिया था कि ये प्रोपैगंडा मूवी है. इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था कि अनुराग सिंह को हर चीज से दिक्कत है और वह मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं. अब एक बार फिर अनुराग कश्यप ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर तंज कसा है और बीफ पराठा बेस्ट है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

Also Read
क्या बदल जाएगी The Kerala Story 2 की कहानी? सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटाए ये 17 सीन्स, मिला ये सर्टिफिकेट

अनुराग कश्यप ने फिर 'द केरल स्टोरी 2' पर साधा निशाना

अनुराग कश्यप ने एक बार फिर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को निशाने पर लिया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'बीफ पराठा बेस्ट है और उन्हें बीफ पसंद है.' उनसे सवाल किया है कि बीफ खाना प्रॉब्लम है. इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है.' फिर अनुराग कश्यप से फिल्म 'दे केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर को लेकर सवाल किया गया. उन्होंने जबाव देते हुए कहा, 'बकवास ट्रेलर.' उनसे पूछा गया कि ये प्रोपैगंडा मूवी है. अनुराग कश्यप ने कहा, 'पूरी तरह.'

Also Read
'द केरल स्टोरी 2' पर फैसला देने से पहले फिल्म देखेंगे हाई कोर्ट के जज, कहा-'लोगों की चिंता को अनदेखा नहीं कर सकते'

'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर ने लगाई थी अनुराग कश्यप को लताड़

गौरतलब है कि अनुराग कश्यप ने इससे पहले कहा था कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' प्रोपैगंडा मूवी है. इस फिल्म को बनाने वाले लालची हैं और उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है. अनुराग कश्यप के इस बयान के बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने पलटवार किया था. उन्होंने कहा था कि अनुराग कश्यप को हर चीज से दिक्कत है और वह मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं. उनको समाज ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया है. वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे. बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी को रिलीज होनी है. वहीं, कोर्ट ने इस फिल्म की कहानी में कई कट लगाने के लिए कहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Anurag Kashyap Bollywood News Entertainment News The Kerala Story 2