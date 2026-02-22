The Kerala Story 2 पर अनुराग कश्यप ने दिया रिएक्शन, कहा- 'फिल्ममेकर लालची है और...'...

फिल्म 'द केरल स्टोरी' साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. मेकर्स तीन साल बाद 2026 में इस फिल्म का सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2) रिलीज करने वाले हैं. इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और इस पर काफी विवाद हो रहा है. यहां तक कि केरल के सीएम ने इस फिल्म को जहरीली मूवी बता दिया है. अब पॉपुलर डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर रिएक्शन दिया है और इसे प्रोपैगंडा मूवी बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.
अनुराग कश्यप ने कही ये बात
अनुराग कश्यप अपनी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करते नजर आते हैं. अनुराग कश्यप हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आए और इस दौरान फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर बात की है. उनसे कहा गया कि वह फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस पर डायरेक्टर ने कहा, 'द केरल स्टोरी 2 एक बकवास और प्रोपैगेंडा फिल्म है. ऐसे कौन बीफ खिलाता है? ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है. ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं. ये सबको खुश करना चाहते हैं. लोगों को बांटना चाहते हैं. इस फिल्म का मेकर लालची है और वह सिर्फ पैसे बनाना चाहता है.'
रिपोर्टर: द केरल स्टोरी 2 पर आपका क्या विचार है?
अनुराग कश्यप: यह एक बकवास प्रचार फिल्म है, फिल्म लोगों को विभाजित करने और नफरत फैलाने की कोशिश करती है, निर्माता एक लालची है।
वह कहते रहते हैं, "ऐसे तो लोग खिचड़ी भी नहीं खिलाते जैसा फिल्म में बीफ खिला रहे हैं।" pic.twitter.com/Gp4h8uaA13
— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 22, 2026
फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर दी गई याचिका
गौरतलब है कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट ने मेकर्स और सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी किया था. दरअसल, केरल हाई कोर्ट में याचिका देकर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति जताई गई थी. इसमें कहा गया शिकायतकर्ता में कहा गया कि फिल्म में तीन-तीन अलग राज्यों की महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को दिखाया गया है और इसके बाद भी फिल्म के टाइटल और कुछ सीन्स में केरल की गलत छवि दिखाने और बदनाम करने की कोशिश की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
