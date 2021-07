न्यूज पोर्टल ने छापी Anurag Kashyap की मौत की झूठी खबर, डायरेक्टर बोले ‘यमराज खुद छोड़कर गए..’

Anurag Kashyap on his fake death news: सोशल मीडिया के जमाने में कई बार लोग गलत नाम के साथ ट्वीट कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। बीते सालों में कई बार देखा गया है कि इस तरह की गलती मीडिया कम्पनियों की तरफ से भी हुई हैं, जिस कारण उन्हें सरेआम माफी मांगनी पड़ी है। एक बार फिर से इतिहास ने अपने आपको दोहराया है और एक मीडिया पोर्टल ने गलती से अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की मृत्यु की खबर ट्वीट कर दी, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया। Also Read - मायानगरी में आलीशान बंगलों के मालिक हैं बॉलीवुड के ये निर्देशक, सपनों का घर बनाने के लिए पानी की तरह बहा चुके है पैसा

KRKBoxOffice नाम के ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट में अनुराग कश्यप को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोग चौंक गए। अनुराग कश्यप ने कुछ ही देर बाद इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘कल यमराज के दर्शन हुए .. आज यमराज खुद घर वापस छोड़ के गए । बोले - अभी तो और फ़िल्में बनानी हैं तुम्हें । तुम फ़िल्म नहीं बनाओगे और बेवक़ूफ़/भक्त उसका boycott नहीं करेंगे , तो उनका जीवन सार्थक नहीं होगा। उनको सार्थकता मिले इसलिए वापस छोड़ गये मुझे।’ अनुराग कश्यप के इस ट्वीट को देखने के बाद फैंस की जान में जान आई।

KRKBoxOffice को जैसे ही अपनी गलती का अहसास हुआ, वैसे ही उन्होंने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए बताया कि उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई? पोर्टल ने जवाब में लिखा, ‘हमें माफ कर दीजिए, हमारे एक साथी ने अनुराग कपूर की मृत्यु की खबर को गलती से अनुराग कश्यप की मृत्यु की खबर समझ लिया। हमने अनुराग कश्यप के बारे में गलत खबर पब्लिश की, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं।’ Also Read - Money Heist के प्रोफेसर की फिल्म पर आधारित है Taapsee Pannu और Anurag Kashyap की फिल्म Dobaaraa, यहां जान लीजिए इंटरेस्टिंग कहानी

We are very sorry that one of our staff misunderstood the name of #AnuragKapoor with #AnuragKashyap and published a wrong news about Anurag Kashyap Ji. RIP #AnuragKapoor Ji! ? https://t.co/8qIzLYaw5w

