बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को लेकर काफी दिनों से खबर आ रही है कि वह प्रेग्नेंट हैं। अनुष्का शर्मा के दूसरी बार मां बनने को लेकर अलग-अलग सोर्स से जानकारी सामने आती है लेकिन अभी तक उन्होंने इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं, अनुष्का शर्मा के पति और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने कोई प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच अनुष्का शर्मा के दूसरे बच्चे के डिलीवरी को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल, महशूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट ने एक बार फिर फैंस को एक्साइटेड कर दिया गया है। आइए जाते हैं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के दूसरे बच्चे को लेकर क्या जानकारी सामने आई है।

अनुष्का शर्मा की डिलीवरी को लेकर महशूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने हवा दी है। दरअसल, हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के दूसरे बच्चे को लेकर ट्वीट किया है। हालांकि, हर्ष गोयनका ने इस कपल का नाम नहीं लिखा है। हर्ष गोयनका ने लिखा है, 'अगले कुछ दिनों में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। उम्मीद है कि बच्चा सबसे महान क्रिकेटर पिता की तरह भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या ये मां को फॉलो करेगा और फिल्म स्टार बनेगा?' इसके साथ ही हर्ष गोयनका ने हैशटैग के साथ मेड इन इंडिया और टू बी बॉर्न इन लंदन लिखा है। हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में क्रिकेटर और फिल्म स्टार का जिक्र किया तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात कर रहे हैं।

A new baby is to be born in the next few days! Hope the baby takes India to great heights like the greatest cricketing father. Or will it follow the mother and be a film star? #MadeInIndia #ToBeBornInLondon

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 13, 2024