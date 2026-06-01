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IPL की ट्रॉफी जीतने पर Anushka Sharma ने चूमा Virat Kohli का माथा, तस्वीर देख फैंस बोले- 'पिक्चर ऑफ द डे'

Anushka Sharma Kiss To Virat Kohli: विराट कोहली की टीम आरसीबी ने आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीती है. इस खुशी में उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने उनको किस किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 1, 2026 3:29 PM IST
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अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को माथा चूमा.

इंडियन प्रीमयर लीग (IPL) 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है. इस तरह से आरसीबी ने अपना खिताब बरकरार रखा है और बैक-टू-बैक दो सीजन को जीता है. आरसीबी की तरफ से क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ने सबसे ज्यादा रन बनाए और विनिंग शॉट भी उन्होंने खेला. इसके बाद विराट कोहली और स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का खुशी का ठिकाना नहीं रहा था. इस कपल के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. अब अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ की एक तस्वीर शेयर की है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है.

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अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लाइक्स पर बारिश

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस अपने पति विराट कोहली के माथे पर किस करती नजर आ रही हैं. वहीं, इस कपल ने कपल ने हाथ में आईपीएल 2026 की विनिंग ट्रॉफी पकड़ी हुई है. ये तस्वीर बयां कर रही है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच कितना ज्यादा प्यार है. एक्ट्रेस ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में तीन इमोजी (विक्ट्री, हार्ट, नमस्ते) बनाए हैं. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक फैन ने लिखा है, 'पिक्चर ऑफ द डे.' एक फैन ने लिखा है, 'मेरा फेवरेट कपल.' एक फैन ने, 'क्यूटेस्ट पोस्ट.' एक फैन ने लिखा है, 'किंग भइया और क्वीन भाभी.' अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलिब्रिटीज भी कमेंट कर रहे हैं. बताते चलें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये फोटो काफी ज्यादा पसंद की जा रही है. इस तस्वीर को 1 घंटे में करीब 1.5 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं.

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विराट कोहली को चियर करने स्टेडियम पहुंचती हैं अनुष्का शर्मा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इस तरह की प्यार जताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर सामने आते रहते हैं. ये कपल एक-दूसरे के प्रति काफी ज्यादा सम्मान रखते हैं. विराट कोहली के मैच के दौरान अक्सर अनुष्का शर्मा उन्हें चियर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं. इस कपल के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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