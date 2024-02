बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा काफी समय फिल्मी पर्दे से दूर हैं। फिलहाल, अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, अनुष्का शर्मा के दूसरी बार मां बनने को लेकर काफी दिनों से खबरें आ रही हैं। हालांकि, अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली ने इसे कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर लग गई है और इसे विराट कोहली के एक दोस्त ने इसे कन्फर्म किया है। आइए जानत हैं कि विराट कोहली के किस दोस्त ने अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी न्यूज को कन्फर्म कर दिया है।

साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एबी डी विलियर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एबी डी विलियर्स ने बताया है कि विराट कोहली अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं। एबी डी विलियर्स ने विराट कोहली को लेकर ये भी बताया है कि ये फैमिली का टाइम होता और चीजें उनके लिए जरूरी हैं। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। गौरतलब है कि विराट कोहली और एबी डी विलियर्स अच्छे दोस्त हैं और यो दोनों क्रिकेटर आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं।

Ab De Villiers said - "Virat Kohli and Anushka Sharma expecting their second child, so Virat Kohli is spending his time with his family". (On ABD YT)#viratkohli #anushkasharma pic.twitter.com/XDqx76ZfeX

— ?????? (@wrogn_edits) February 3, 2024