Anushka Sharma: 8 साल बाद स्क्रीन पर वापस लौंटी अनुष्का शर्मा, पहचानना हुआ मुश्किल! कमबैक लुक ने मचाई सनसनी

Anushka Sharma ने लंबे ब्रेक के बाद स्क्रीन पर वापसी की है, लेकिन इस बार उनका लुक इतना बदल गया है कि, फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.

Anushka Sharma Comeback Look: अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पिछले काफी समय से पर्दे से गायब हैं वो या तो एयरपोर्ट पर नजर आती हैं या फिर पति विराट कोहली का हौसला बढ़ाते हुए क्रिकेट स्टेडियम में... हालांकि, फैंस उन्हें लंबे समय से बड़े पर्दे पर मिस कर रहे थे. ऐसे में जब हाल ही में अनुष्का (Anushka Sharma New Look) एक नए एड में नजर आईं, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. वहीं इसमें उनका लुक इतना ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है कि, कई लोग तो उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं.

कैसा है Anushka Sharma का नया लुक?

दरअसल, हाल ही में अनुष्का शर्मा ने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए विज्ञापन किया है, जिसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही यह एड ऑनलाइन सामने आया सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ होने लगी. विज्ञापन पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दीदी आपको बहुत समय बाद देखा.' दूसरी ने लिखा, 'अनुष्का बहुत प्यारी लग रही है.' एक फैन ने उनके बिंदी वाले लुक की तारीफ करते हुए कहा, 'बिंदी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, वह एवरग्रीन लग रही है.' कुछ ने तो उन्हें अप्सरा तक कह डाला.

Anushka Sharma के लुक पर क्या बोले यूजर्स?

हालांकि, इस एड के बाद अनुष्का शर्मा के लुक को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वह अपनी पुरानी फिल्मों के मुकाबले अब काफी अलग दिख रही हैं. कुछ लोगों ने उन्हें अनपहचाना बताया, तो कुछ लोग इस बदलाव की वजह ढूंढने लगे. हालांकि, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि, यह बदलाव मेकअप, लाइटिंग, बढ़ती उम्र या किसी कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से है.

आखिरी बार किस फिल्म में नजर आईं थीं अनुष्का?

आपको बता दें कि, अनुष्का शर्मा को आखिरी बार शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'जीरो' में देखा गया था. उसके बाद उन्होंने फिल्मों से धीरे-धीरे दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया. इस बीच वह सिर्फ फिल्म 'कला' में कैमियो रोल में नजर आईं थीं. मालूम हो कि, उनकी फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' जो झूलन गोस्वामी की बायोपिक है, उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के बीच आपसी मतभेदों और बजट की वजह से ये फिल्म 2022 से ही अटकी हुई है और अब तक रिलीज नहीं हो पाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…