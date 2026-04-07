Dhurandhar 2 में रणवीर सिंह का खौफनाक अवतार देख अनुष्का शर्मा भी रह गईं दंग, सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ में लिखी ये बड़ी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने 'धुरंधर 2' देखने के बाद फिल्म की जमकर सराहना की है. अनुष्का ने रणवीर सिंह के प्रदर्शन को वन्स इन अ लाइफटाइम करार देते हुए कहा कि 4 घंटे की इस फिल्म ने उन्हें बांधे रखा.

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली 'धुरंधर: द रिवेंज' का जादू अब क्रिकेट और बॉलीवुड के पावर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में इस जोड़ी ने आदित्य धर की इस महागाथा को देखा और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म की टीम पर तारीफों की बरसात कर दी. 4 घंटे लंबी इस फिल्म ने 'विरुष्का' को लास्ट तक बांधे रखा था.

अनुष्का शर्मा का पोस्ट

अनुष्का शर्मा, जिन्होंने रणवीर सिंह के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, अपने को-एक्टर का रूप देखकर दंग रह गईं. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि आदित्य धर ने एक ऐसी फिल्म रची है जो समय की सीमाओं को तोड़ देती है. अनुष्का के मुताबिक, 4 घंटे लंबी फिल्म बनाना और दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी पलक न झपकने देना किसी मास्टरक्लास से कम नहीं है. उन्होंने फिल्म की बारीकियों और कहानी कहने के अंदाज की जमकर सराहना की है.

रणवीर का किरदार

रणवीर सिंह की एक्टिंग पर बात करते हुए अनुष्का ने कहा, "रणवीर, तुमने इस किरदार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. यह ऐसा रोल है जो किसी कलाकार को जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है और तुमने इसे परदे पर जीवंत कर दिया है."

विराट कोहली का रिएक्शन

सिर्फ अनुष्का शर्मा ही नहीं, बल्कि विराट कोहली भी फिल्म के प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाए. विराट कोहली ने फिल्म को एक वन्स इन अ लाइफटाइम अनुभव बताया है. उन्होंने कहा कि फिल्म की लंबाई के बावजूद उन्हें एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं हुई. विराट के अनुसार, रणवीर सिंह ने इस फिल्म के जरिए अभिनय के एक नए स्टैंडर्ड को सेट कर दिए हैं और वह अब एक अलग ही लीग में पहुंच चुके हैं.

को-स्टार्स की हुई तारीफ

अनुष्का और विराट ने केवल रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि को-एक्टरों के योगदान के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी के अभिनय को फिल्म की रीढ़ बताया. अनुष्का ने विशेष रूप से बताया कि कैसे हर छोटे-बड़े किरदार ने कहानी में अपनी एक अलग रूह फूंकी है. 'धुरंधर 2' को मिल रही यह सराहना दिखाती है कि आदित्य धर ने केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म बनाई है, जो हर वर्ग के दर्शकों को झकझोर कर रख देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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