एपी ढिल्लों ने भरी महफिल में तारा सुतारिया को किया हग, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को देख लोग बोले- 'मैं तो नहीं सहता'

AP Dhillon-Tara Sutaria Video: सिंगर एपी ढिल्लों और एक्ट्रेस तारा सुतारिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दोनों हग करते नजर आ रहे हैं और वीर पहाड़िया अजीब रिएक्शन दे रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 27, 2025 11:31 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) एक्टर वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) को डेट कर रही हैं. ये कपल अक्सर साथ में नजर आता है. इसके अलावा तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते हैं. दोनों के फोटोज और वीडियोज आए दिन वायरल होते रहते हैं. अब तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, दोनों सिंगर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. यहां पर तारा सुतारिया स्टेज पर पहुंचती हैं तो सिंगर उन्हें हग कर लेते हैं और ये देखकर वीर पहाड़िया अजीब रिएक्शन देते हैं और वो कैमरे में कैद हो जाता है. उनका वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

वीर पहाड़िया को लेकर लोगों ने कही ये बातें

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने हाल ही में पॉपुलर सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट का हिस्सा बने थे. इस दौरान स्टेज पर पहुंची तारा सुतारिया के साथ एपी ढिल्लों मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आए. इसके अलावा उन्होंने एक्ट्रेस को हग और किस किया. दिलचस्प बात ये है कि जब एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को किस किया तो ऑडियंस में खड़े वीर पहाड़िया लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे थे और अलग ही रिएक्शन दे रहे थे. उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीर पहाड़िया का ये अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'मैं तो नहीं सहता भाई.' एक यूजर ने लिखा है, 'बेचारे को टेंशन हो गई.' एक यूजर ने लिखा है, 'भाई का बीपी चेक करो.' एक यूजर ने लिखा है, 'तेरे को घर जाकर बताता हूं.'

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया 2025 में कन्फर्म किया रिलेशनशिप

एपी ढिल्लों और तारा सुतारिया का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. लोगों को कहना है कि एपी ढिल्लों के साथ गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया को इस तरह से देखकर वीर पहाड़िया असहज महसूस कर रहे हैं. बताते चलें कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के अफेयर के रूमर्स काफी समय से आते रहते थे लेकिन दोनों ने इस साल गणेश चतुर्थी पर इंस्टाग्राम के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था. इस कपल के फैंस काफी खुश हुए थे. वर्क फ्रंट की बात करें तो वीर पड़ाड़िया ने इश साल यानी 2025 की शुरुआत में अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' से डेब्यू किया था. वहीं, साल 2019 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली तारा सुतारिया बीते 6 साल में सिर्फ 6 मूवीज में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
