Arbaaz Khan gets married with Shura Khan: बॉलीवुड फिल्म स्टार अरबाज खान ने आखिरकार शूरा खान से शादी कर ली है। अरबाज खान और शूरा खान पति-पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। फिल्म स्टार अरबाज खान और शूरा खान की शादी की खबर उनकी दोस्त रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दी है। अदाकारा रवीना टंडन ने एक्टर अरबाज खान और शूरा खान के साथ एक पार्टी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें जमकर बधाई दी। अदाकारा ने ये वीडियो शेयर कर लिखा, 'मुबारक, मुबारक, मुबारक। मेरे डार्लिंग्स शूरा खान और अरबाज खान। कितना वास्तविक है। आप दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिसेज और मिस्टर शूरा अरबाज खान।' रवीना टंडन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है। जिस पर फैंस जमकर न्यूली वेडेडे कपल को बधाई दे रहे हैं। यहां देखें वीडियो। Also Read - Arbaaz Khan Wedding: अर्पिता खान शर्मा के घर पहुंचे ये सितारे, अरबाज खान की शादी में लेंगे हिस्सा?

अरबाज खान और शूरा खान ने किया निकाह

View this post on Instagram A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

56 साल की उम्र में दूसरी बार दूल्हा बने अरबाज खान

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में फिल्म स्टार अरबाज खान की दूसरी शादी की खबर सुबह से ही चर्चा में है। फिल्म स्टार अरबाज खान 56 साल के हो चुके हैं। 56 साल की उम्र में एक्टर ने दूसरी शादी रचाई है। उनकी दूसरी शादी शूरा खान से हुई है। जो अदाकारा रवीना टंडन और राशा थडानी की मेकअप आर्टिस्ट रही हैं। इन दोनों की शादी की खबर काफी दिनों से सुर्खियों में थीं। अब एक्टर ने अपने परिजनों और करीबी लोगों के बीच शादी कर ली है। Also Read - शूरा खान संग शादी की खबरों के बीच बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पहुंचे अरबाज खान, लोगों ने लगाए कयास !!

अरबाज खान की शादी में ये सितारे बने थे मेहमान

बॉलीवुड फिल्म स्टार अरबाज खान की दूसरी शादी सादे समारोह में घर पर ही की गई है। जिसमें फिल्म स्टार अरबाज खान के भाई सलमान खान और सोहेल खान समेत पूरा खान परिवार पहुंचा था। अरबाज खान की शादी उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पर हुई। जहां उनके माता-पिता सलीम, सलमा और हेलेन भी पहुंचे थे। साथ ही यहां उनकी बहन अलविरा अग्निहोत्री अपने पति संग पहुंची थी। साथ ही रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशा थडानी संग अरबाज खान की शादी में हिस्सा लेने पहुंचे थे। साथ ही बाबा सिद्दिकी भी उनकी शादी में मेहमान बने।