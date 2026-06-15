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'क्या तुम बूढ़े आदमी के साथ खुश हो?' ट्रोलर के भद्दे सवाल पर भड़कीं Arbaaz Khan की पत्नी, दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद!

Arbaaz Khan Wife Sshura Khan: अरबाज खान और शूरा खान के बीच के एज गैप को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. इसी बीच एक यूजर ने शूरा से पूछा कि, ' क्या तुम बूढ़े आदमी के साथ खुश हो?' इस पर एक्टर की पत्नी ने ऐसा जवाब दिया, जिसने ट्रोलर की बोलती बंद कर दी.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 15, 2026 3:53 PM IST
'क्या तुम बूढ़े आदमी के साथ खुश हो?' ट्रोलर के भद्दे सवाल पर भड़कीं Arbaaz Khan की पत्नी, दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद!

शूरा खान का ट्रोलर्स को करारा जवाब

Arbaaz Khan Wife Reply To Troll Age Shaming: एक्टर डायरेक्टर अरबाज खान (Arbaaz Khan) की पत्नी शूरा खान (Sshura Khan) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, अरबाज और शुरा के बीच उम्र का एक बड़ा फासला है, दोनों के बीच लगभग 25 साल का एज गैप है. जहां एक्टर की उम्र 58 साल है वहीं उनकी पत्नी अभी 30 साल की हैं. इसी फासले को लेकर कपल ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया. हालांकि, शूरा खान को ट्रोल करना यूजर को ही भारी पड़ गया है. उन्होंने नेटिजन्स को ऐसा करार जवाब दिया कि, सबकी बोलती बंद हो गई.

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'क्या तुम एक बूढ़े आदमी के साथ खुश हो?'

दरअसल, शूरा खान (Sshura Khan Instagram) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन किया था, जिसमें उन्होंने पति अरबाज खान और उनके बीच एज गैप को लेकर ट्रोल करने वालों को आड़े हाथ लिया और जमकर क्लास लगाई. सेशन के दौरान एक यूजर ने शुरा खान से पूछा, 'क्या तुम एक बूढ़े आदमी के साथ खुश हो?' इस पर जवाब देने से वो बिल्कुल भी हटीं नहीं बल्कि ट्रोलर को मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''क्या तुम सच में होश में हो?' वह कोई बूढ़े आदमी नहीं हैं, बल्कि एक लिमिटेड-एडिशन विंटेज मॉडल हैं.' शूरा के इस तीखे जवाब से उन्होंने उम्र को लेकर ताना मारने वाले की बोलती बंद कर दी.

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उम्र के फासले पर क्या बोले थे अरबाज खान?

आपको बता दें कि, इससे पहले खुद अरबाज खान ने भी अपने और शूरा के बीच एज गैप को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, 'भले ही मेरी पत्नी शुरा खान मुझसे काफी छोटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह 16 साल की बच्ची है. वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और मां जानता था कि मुझे क्या चाहिए. हमने एक साल तक एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताया ताकि हम समझ सकें कि हम एक-दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं, हम क्या चाहते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं. ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरबाज खान और शुरा खान की पहली मुलाकात फिल्म 'पटना शुक्ला' की शूटिंग के दौरान हुई थी और फिल्म के सेट पर हुई ये मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई.

कब हुई थी अरबाज खान और शूरा खान की शादी?

मालूम हो कि, अरबाज खान और शूरा खान ने दिसंबर 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे और 5 अक्टूबर 2025 को कपल ने अपने पहले बच्चे के रूप में एक नन्ही बेटी 'सिपारा खान' का स्वागत किया था. इसके अलावा पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से अरबाज खान को एक बेटा भी है, जिसका नाम अरहान खान है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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