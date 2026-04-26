अर्चना पूरन सिंह के बेटे के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड, मिनटों में बैंक अकाउंट से उड़ गए 87000...

मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. 'फ्री ट्रायल' के झांसे में आकर उनके क्रेडिट कार्ड से 87,000 उड़ा लिए गए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

'द कपिल शर्मा शो' की जज अर्चना पूरन सिंह और एक्टर परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड घोटाले का शिकार बन गए. इस पूरी घटना का खुलासा अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन सेठी ने अपने यूट्यूब व्लॉग आरी व्लॉग्स में किया है, जहां घर का माहौल घबराहट और हंसी के बीच नजर आया. व्लॉग की शुरुआत में आयुष्मान काफी तनाव में नजर आ रहे हैं. उन्होंने परिवार को बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से बिना किसी परमिशन के 87,000 निकाल लिए गए हैं. जैसे ही यह खबर अर्चना पूरन सिंह के कानों तक पहुंची, वे दंग रह गईं. उन्होंने तुरंत आयुष्मान को कार्ड ब्लॉक करने और बैंक से काॅन्टैक्ट करने की सलाह दी.

फ्री ट्रायल से किया ठगी



धोखाधड़ी के तरीके के बारे में बताते हुए अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने आयुष्मान ने कहा कि उन्होंने एक सर्विस के लिए '7-डे फ्री ट्रायल' का ऑप्शन सिलेक्ट किया था. कंपनी ने वादा किया था कि शुल्क सात दिन बाद लिया जाएगा. शुरुआत में 0 डॉलर का ट्रांजेक्शन दिखाकर भरोसा जीता गया, लेकिन महज एक घंटे के भीतर ही कंपनी ने पूरे साल की फीस के नाम पर 87,000 काट लिए. आयुष्मान का कहना है कि यह कोई सस्पीशियस साइट नहीं थी. इस स्थिति के बीच भाई आर्यमन ने एक और खुलासा किया, जिसने सबको हैरान कर दिया. यह पहली बार नहीं है जब आयुष्मान के साथ ऐसा हुआ है. इससे पहले उनके प्लेस्टेशन अकाउंट से भी करीब 80,000 की चोरी हो चुकी है, जो पैसे उन्हें कभी वापस नहीं मिले.

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घरवाले लेने लगे मजा



इसी बात पर परिवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि आयुष्मान अब स्कैमर्स के रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं. परमीत सेठी ने अनुभवी पिता की तरह सलाह दी कि "कार्ड कैंसिल मत करो, बल्कि ट्रांजेक्शन को चैलेंज करो." इस बीच आर्यमन लगातार अपने भाई की खिंचाई कर रहे थे. उन्होंने मजाक में कहा, "पापा, आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब उसके साथ धोखे होने लगे हैं." यहां तक कि आयुष्मान से यह भी पूछा गया कि क्या वे इस नुकसान के गम में रो रहे हैं, जिस पर उन्होंने झेंपते हुए इनकार कर दिया. परिवार की हंसी-मजाक से थोड़े चिढ़े हुए आयुष्मान ने खुद को संभालने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "मैं कोई जल्दी में नहीं था, मैं आप लोगों का ही काम कर रहा था. यहां किसी को कुछ नहीं पता है, मैं इसे खुद ठीक कर लूंगा." हालांकि, पैसे कटने के बावजूद आयुष्मान कुछ ही देर बाद तनाव कम करने के लिए वीडियो गेम खेलते नजर आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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