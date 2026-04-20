'कोई मुझे काम नहीं दे रहा', एक्टिंग करियर ठप पड़ने पर अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द...

Archana Puran Singh Acting Career: अर्चना पूरन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं कर रहा है. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

पॉपुलर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक काफी काम किया है. उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है. वह कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में बतौर जज नजर आती हैं और घर-घर में मशहूर हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इसी बीच अर्चना पूरन सिंह का लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में आ गया है. दरअसल, उनका काम ना मिलने पर दर्द छलका है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है. अर्चना पूरन सिंह ने एक्टिंग करियर ठप होने की बात कही है. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने क्या बात की है.

अर्चना पूरन सिंह को मेकर्स नहीं करते हैं अप्रोच

अर्चना पूरन सिंह ने 'न्यूज 18' के साथ बातचीत करते हुए कहा, 'इतने साल से मुझे फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला है. एक बार मुझे फोन आया और मुझसे 25 दिन के लिए स्कॉटलैंड में शूटिंग जाने के कहा गया. लेकिन मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं था कि मैं कपिल शर्मा के शो के शूटिंग छोड़कर कहीं और जाकर फिल्म शूट करूं. पहले जब शो टीवी पर आता था, तब हम पूरे साल में 100 एपिसोड शूट करते थे. इस कारण से मेरे पास कुछ और करने का टाइम नहीं बचता था. इस वजह से मुझे फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट करने पड़े. मैंने इतनी बार मना कर दिया कि अब मेकर्स मुझे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करना बंद कर दिया.'

अर्चना पूरन सिंह इस बात से हैं खुश

अर्चना पूरन सिंह ने कहा, 'अब हम शो की शूटिंग सीजन 2 सीजन ही करते हैं. इसलिए शो के लिए मुझे पूरे साल भारत में रहने की जरूरत नहीं होती. अब मैं ट्रैवल कर सकती हूं और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए शूटिंग भी कर सकती हूं. इसलिए नेटफ्लिक्स पर शो आने से मैं काफी खुश हूं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं मेकर्स को भरोसा नहीं दिला पा रही हूं. कोई मुझे रोल ऑफर नहीं कर रहा है. उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं है कि मैं एक एक्ट्रेस हूं. वो आज भी यही सोचते हैं कि मैं बस वहीं इंसान हूं, जो एक कुर्सी पर बैठकर हसती है.' बताते चलें कि अर्चना पूरन सिंह इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म' टोस्टर' में काम करती नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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