क्या दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी? पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर मची सनसनी

टीवी और सोशल मीडिया के चहेते कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब युविका ने अचानक अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया. आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो का पूरा सच.

क्या प्रेग्नेंट हैं प्रिंस नरूला?

इंटरनेट की दुनिया में कब कौन सी खबर आग की तरह फैल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ टीवी इंडस्ट्री की बेहद पॉपुलर जोड़ी प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के साथ. सोशल मीडिया पर अचानक यह चर्चा तेज हो गई कि यह कपल बेहद कम समय में दोबारा पेरेंट्स बनने जा रहा है. युविका के ही एक वीडियो बयान ने फैंस के बीच खलबली मचा दी, लेकिन जब इस खबर की तह तक जाया गया, तो सच्चाई कुछ और ही निकली.

क्या है उस वायरल वीडियो का सच?

दरअसल, यह पूरा मामला युविका चौधरी के एक हालिया यूट्यूब व्लॉग से शुरू हुआ. युविका इन दिनों अपने प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं. अपने इसी रूटीन को फैंस के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने एक व्लॉग बनाया, जिसमें वह अपने शूटिंग सेट पर जाती दिख रही हैं. लोकेशन पर पहुंचकर जब युविका तैयार हुईं, तो कैमरे के सामने आकर उन्होंने हंसते हुए कहा, "मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं. एक घंटे पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई." सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में युविका मजाकिया लहजे में यह भी कहती नजर आईं कि उनके पति प्रिंस नरूला को दूसरा बच्चा चाहिए था, इसलिए वह इसके लिए मान गईं. वीडियो में उनका बेबी बंप भी साफ नजर आ रहा था.

खुशखबरी या सिर्फ एक प्रैंक?

आपको बता दें कि असल में युविका चौधरी प्रेग्नेंट नहीं हैं. वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा था और युविका जो कह रही थीं, वह सब उनके एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के किरदार का हिस्सा था. उन्हें अपनी शूटिंग के लिए एक प्रेग्नेंट महिला का रोल प्ले करना था, जिसके लिए उन्होंने प्रोस्थेटिक वैली का इस्तेमाल किया था. युविका ने तो बस मजाक-मजाक में सेट का एक बिहाइंड द सीन मोमेंट अपने फैंस के साथ शेयर किया था, जिसे लोगों ने सच मान लिया.

बिग बॉस से शुरू हुई लव स्टोरी

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हुई थी. शो के दौरान ही प्रिंस, युविका के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे और उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर दिल के आकार का पराठा बनाकर युविका को प्रपोज किया था. करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद फरवरी 2018 में दोनों ने सगाई की और उसी साल अक्टूबर में एक ग्रैंड पंजाबी वेडिंग के जरिए शादी के बंधन में बंध गए.

साल 2024 में घर आई थी नन्ही परी

शादी के करीब 6 साल बाद, अक्टूबर 2024 में प्रिंस और युविका के घर पहली बार किलकारी गूंजी. दोनों ने IVF तकनीक के जरिए अपनी खूबसूरत बेटी एकलिन का दुनिया में स्वागत किया. फिलहाल दूसरी प्रेग्नेंसी की खबरें सिर्फ और सिर्फ एक ऑन-स्क्रीन रोल का हिस्सा हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.