Arijit Singh Retirement: टूटा करोड़ों फैंस का दिल! अरिजीत सिंह ने अचानक लिया सिंगिंग से संन्यास, कहा- 'बस अब इसे...'

Arijit Singh के फैंस का दिल उस वक्त टूट गया जब सिंगर ने अचानक रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की. उनके अचानक लिए इस फैसले न फैंस को हैरान कर दिया है.

Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड के सबसे चहेते और मखमली आवाज के मालिक सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) के फैंस उस वक्त हैरान परेशान हो गए, जब सिंगर ने अचानक अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. हिंदी गानों की रूह कहे जाने वाले अरिजीत सिंह (Arijit Singh Song) ने फिल्मों के लिए गाना यानी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है. 38 साल के सिंगर ने 27 जनवरी 2026 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने रिटारयमेंट (Arijit Singh Retirement) की जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.

'मातृभूमि' की रिलीज के कुछ दिन बाद लिया ये फैसला

हैरानी की बात ये है कि, अरिजीत सिंह ने ये फैसला हाल ही में आए उनके नए गाने 'मातृभूमि' के रिलीज के कुछ ही दिनों के बाद लिया है. बता दें कि, ये गाना सलमान खान स्टारर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का है, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी जादुई आवाज से सजाया है. हालांकि, सिंगर ने अभी तक इस रिटारयमेंट के पीछे की असली वजह का खुलासा नहीं किया है.

Arijit Singh ने रिटायरमेंट पोस्ट में क्या लिखा?

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हैलो, आप सभी को नया साल मुबारक... इतने सालों तक बतौर सिंगर मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि अब से मैं प्लेबैक सिंगिंग का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लूंगा. बस, अब इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. यह सफर वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार था.' जैसे ही फैंस के बीच अरिजीत सिंह का ये पोस्ट वायरल हुआ उनके करोड़ों चाहने वालों का दिल एक झटके में टूट गया.

कैसा था Arijit Singh का सिंगिंग सफर?

अरिजीत सिंह की आवाज आज भले ही करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं, लेकिन उनके लिए ये सिंगिंग का सफर आसान नहीं था. अरिजीत ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से की थी, लेकिन यहां उनके हाथ रिजेक्शन लगा. इसके बाद लंबे समय तक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए वो स्ट्रगल करते रहे और फिर एक दिन उनके हाथ वो मौका लगा जिसने उन्हें रातोंरात फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और वो मौका था साल 2013 में आई फिल्म 'आशिकी 2' का...

ये गाना बना अरिजीत सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट

आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर 'आशिकी 2' न सिर्फ दोनों सितारों के लिए लकी रही बल्कि इस फिल्म के गाने 'तुम ही हो' ने अरिजीत सिंह की किस्मत भी पलट कर रख दी. यही वो गाना है, जिसने अरिजीत सिंह को बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'ऐ दिल है मुश्किल', 'अपना बना ले', 'हवाएं', 'सजनी' समेत 300 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा.

नेशनल अवॉर्ड से हो चुके हैं सम्मानित

अपने करियर में अरिजीत सिंह (Arijit Singh Awards) ने दो बार नेशनल अवॉर्ड जीता है पहला पुरस्कार उन्हें फिल्म 'पद्मावत' के गाने 'बिन्ते दिल' के लिए और दूसरा फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के गाने 'केसरिया' के लिए मिला है. संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए जनवरी 2025 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से भी नवाजा गया था.

