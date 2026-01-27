Arijit Singh Awards: आशिकी 2 के गाने से रातोंरात स्टार बने अरिजीत सिंह, अलमारी में सजे हैं ये खास नेशनल अवॉर्ड्स

Arijit Singh वो नाम हैं, जिनके गाने फैंस खुशी हो या गम हर मौके पर गुनगुनाते हैं. लेकिन अरिजीत के सिंगिंग का सफर एक रियलिटी शो के रिजेक्शन से शुरू हुआ और आज कई नेशनल अवॉर्ड्स तक जा पहुंचा है.

Arijit Singh Awards: बॉलीवुड फिल्मों में अपनी मखमली आवाज और रोमांटिक गानों का जादू बिखेरने वाले अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने 27 जनवरी 2026 को अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर फैंस को हैरान कर दिया. सिंगर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट (Arijit Singh Retirement) की जानकारी दी. इस खबर से उनके फैंस और चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आज हर खुशी और गम की आवाज बन चुके अरिजीत सिंह (Arijit Singh Songs) के सिंगिंग का सफर एक रियलिटी शो के रिजेक्शन से शुरू हुआ था जो आज देश के सबसे बड़े सम्मान यानी नेशनल अवॉर्ड्स (Arijit Singh Awards) से सजी उनकी अलमारी पर खत्म हो रहा है.

TRENDING NOW

Read more