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2 साल तक अटका रहा था अरिजीत सिंह का पहला गाना, सॉन्ग तो हुआ हिट लेकिन सिंगर को नहीं मिली पॉपुलैरिटी

Arijit Singh Birthday: पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह आज 39 साल के हो गए हैं. उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए है. लेकिन उनका पहला ही गाना 2 साल तक अटका रहा था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 25, 2026 12:07 AM IST

2 साल तक अटका रहा था अरिजीत सिंह का पहला गाना, सॉन्ग तो हुआ हिट लेकिन सिंगर को नहीं मिली पॉपुलैरिटी
अरिजीत सिंह 39वां जन्मदिन मना रहे हैं.

म्यूजिक इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) 25 अप्रैल को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. सिंगर के तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले अरिजीत सिंह काफी सादा जीवन जीते हैं. अरिजीत सिंह ने अपने करियर में कई बेहतरीन गाने गाए हैं. उनकी प्यारी आवाज के ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह का पहला गाना 2 साल तक रिलीज के लिए अटका रहा है. सिंगर के बर्थडे पर जानते हैं कि उनका ये गाना कौन सा है और किस फिल्म में था.

अरिजीत सिंह ने गाया था ये गाना

सिंगर अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर गाने गाकर लोगों के दिलों राज करते हैं. इस साल यानी 2026 की शुरुआत में अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा करके हैरान कर दिया था. अरिजीत सिंह ने साल 2011 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर 2 का गाना 'फिर मोहब्बत करने चला' गाया था. उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग साल 2009 में ही कर ली थी लेकिन ये दो साल तक अटका रहा था. फिल्म 'मर्डर 2' का गाना 'फिर मोहब्बत करने चला' तो काफी पसंद किया गया था लेकिन अरिजीत सिंह को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी.

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अरिजीत सिंह के करियर का टर्निंग प्वाइंट

अरिजीत सिंह ने पहले गाने के बाद 'बर्फी', 'एजेंट विनोद', 'राब्ता' जैसी मूवीज के लिए गाने गाए हैं. फिर साल 2013 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'आशिकी 2' अरिजीत सिंह के करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी. इस फिल्म का गाना' तुम ही हो' अरिजीत सिंह ने गाया और लोगों के बीच ऐसा छा गए कि तब से लगातार लोगों की जुबान पर बने हुए हैं. इसके बाद सिंगर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सौ गाने गा दिए. अरिजीत सिंह ने सैड से लेकर रोमांटिक सॉन्ग अपनी आवाज देकर हिट बनाया है.

अरिजीत सिंह का विवाद

अरिजीत सिंह का साल 2014 में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान सलमान खान के साथ विवाद हो गया था. इसके बाद कहा गया था कि सलमान खान ने अपनी फिल्म 'सुल्तान' से अरिजीत सिंह के गानों को हटवा दिया था. साल 2016 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान से माफी मांगी थी. साल 2023 में दोनों के बीच सुलह हो गई और अरिजीत सिंह ने सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' के लिए गाने गाए थे. अब अरिजीत सिंह बॉलीवुड एक्टर की फिल्म 'मातृभूमि' में गाना गा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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