Arijit Singh ने तोड़ा अपना वादा? रिटायरमेंट की खबरों के बीच Viral हुआ सिंगर का इंटरव्यू, फैन बोला- 'झूठ नहीं बोलना था'

Arijit Singh की रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बीच सिंगर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस उनके बस यही बोल रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना था.

Arijit Singh Interview Viral: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले अरिजीत सिंह (Arijit Singh) सिर्फ एक सिंगर नहीं हैं, बल्कि वो लोगों का वो इमोशन हैं, जो बिना कुछ कहे ही सबकुछ कह जाते हैं. लेकिन सिंगर के चाहने वाला का दिल तब टूट गया जब उन्होंने 27 जनवरी 2026 की शाम अचानक अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की. अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास (Arijit Singh Retirement) लेने की खबरों के बीच सिंगर का एक इंटरव्यू (Arijit Singh Interview) सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस का यही एक सवाल है कि, उन्होंने झूठ क्यों बोला?

Viral हुआ 9 साल पुराना वीडियो

अरिजीत सिंह के संन्यास के ऐलान के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जो 9 साल पुराना यानी साल 2017 का है. ये वीडियो किसी इंटरव्यू का है, जिसमें सिंगर से कोई फैन सवाल करता नजर आ रहा है कि, 'क्या आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? कई बार आप कह देते हैं कि, अब मैं चला जाऊंगा' फैन के सवाल पर सिंगर जवाब देते हैं कि, 'जाऊंगा कहां? यही पर रहना है.'

'झूठ नहीं कहना था भाई'

अब तक अरिजीत सिंह (Arijit Singh Retirement Reason) ने संन्यास की घोषणा की और इस खबर के बीच उनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो एक बार फिर फैंस का वही सवाल है कि, आपने ऐसा क्यों कि, आपने झूठ क्यों बोला? वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक फैन ने कमेंट किया, 'झूठ नहीं कहना था भाई.' दूसरे ने लिखा, 'मुस्कुराने की वजह चली गई' तो वहीं कई सारे फैंस ये पूछ रहे हैं कि आखिरी रिटायरमेंट की वजह क्या है? ऐसे ही तमाम कमेंट्स सिंगर के इस पुराने वायरल हो रहे इंटरव्यू वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

'बस, अब इसे यहीं खत्म कर रहा हूं...'

अरिजीत सिंह (Arijit Singh Retirement Post) ने 27 जनवरी 2026 की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हैलो, आप सभी को नया साल मुबारक... इतने सालों तक बतौर सिंगर मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि अब से मैं प्लेबैक सिंगिंग का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लूंगा. बस, अब इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. यह सफर वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार था.' जैसे ही फैंस के बीच अरिजीत सिंह (Arijit Singh) का ये पोस्ट वायरल हुआ उनके करोड़ों चाहने वालों का दिल एक झटके में टूट गया.

