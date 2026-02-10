ENG हिन्दी
प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के बाद अरिजीत सिंह का फर्स्ट पोस्ट हुआ वायरल, इस खास इंसान का किया धन्यवाद

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर संन्यास ले लिया था, ,सिंगर ने संन्यास लेने के बाद एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक खास इंसान का धन्यवाद किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 10, 2026 4:23 PM IST

अरिजीत सिंह ने आखिरकार वह कर दिया, जिसका उनके करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पिछले कुछ दिनों से अरिजीत के 'प्लेबैक सिंगिंग' से संन्यास लेने की खबरों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी, लेकिन हाल ही में कोलकाता में उनकी एक परफॉर्मेंस ने फैंस राहत दी. संन्यास के खबर के बीच अरिजीत सिंह की सोशल मीडिया पर वापसी और उनका इमोशनल पोस्ट इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है. आइए जानते हैं इस पोस्ट में सिंगर ने क्या कहा है.

कोलकाता में किया परफॉर्मेंस

हाल ही में कोलकाता में एक बेहद खास कॉन्सर्ट हुआ, जहां अरिजीत सिंह मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ मंच शेयर करते नजर आए. प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के एलान के बाद यह अरिजीत की पहली लाइव परफॉर्मेंस थी. अरिजीत और अनुष्का की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया. इस दोनों ने पंडित रवि शंकर द्वारा रचा हुआ और क्लासिक बंगाली गीत 'माया भोरा राती' को गाया. कॉन्सर्ट के वीडियो क्लिप्स मिनटों में वायरल हो गए. फैंस अरिजीत की सादगी और उनके सुरों की गहराई को देखकर एक बार फिर उनके दीवाने हो गए.

सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला नोट

9 फरवरी को अरिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वापसी करते हुए अनुष्का शंकर के लिए एक बेहद सम्मानित नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि "शुक्रिया अनुष्का शंकर, मुझे कल रात कोलकाता में मंच पर बुलाने के लिए. मैंने हमेशा आपके संगीत को पसंद किया है, यह सुनता भी है, बोलता भी है और ठहर भी जाता है. आपके साथ परफॉर्म करना हमेशा एक खूबसूरत अनुभव होता है." इसके जवाब में अनुष्का ने भी विनम्रता जताते हुए लिखा कि अरिजीत जैसे महान कलाकार का उनके पिता (पंडित रवि शंकर) के गीतों को गाना उनके लिए दिल को छू लेने वाला मोमेंट था.

अरिजीत सिंह के संन्यास का सच

अरिजीत सिंह के फैंस के लिए साल की शुरुआत काफी झटके भरी रही थी. अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की थी कि वह अब भविष्य में किसी भी नई फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम नहीं करेंगे. उन्होंने लिखा था, "मैं अब प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे यहीं रोक रहा हूं. यह एक शानदार सफर था." हालांकि, अरिजीत सिंह ने यह साफ किया कि वह म्यूजिक से दूर नहीं जा रहे हैं. उन्होंने खुद को एक छोटा कलाकार बताते हुए कहा कि वह अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीखेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
