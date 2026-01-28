ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • सिंगिंग छोड़, अब ये काम करेंगे Arijit Singh, बंगाल में शुरू होगा असली मिशन! रिटायरमेंट के पीछे का अस...

सिंगिंग छोड़, अब ये काम करेंगे Arijit Singh, बंगाल में शुरू होगा असली मिशन! रिटायरमेंट के पीछे का असली सीक्रेट प्लान आया सामने

Arijit Singh: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह इन दिनों अपने रिटायरमेंट की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच अब सिंगर के गायिकी से संन्यास से लेने के पीछे का असील मकसद सामने आ गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 28, 2026 10:44 PM IST

सिंगिंग छोड़, अब ये काम करेंगे Arijit Singh, बंगाल में शुरू होगा असली मिशन! रिटायरमेंट के पीछे का असली सीक्रेट प्लान आया सामने

Arijit Singh Retirement Plan: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने बीते दिन फैंस को अपने रिटायरमेंट ऐलान से चौंका दिया था, जिसके बाद से ही उनके चाहने वाले यह जानने के लिए परेशान थे कि, आखिर अरिजीत सिंह ने अचानक ये फैसला क्यों लिया और अब वो सिंगिंग छोड़ने के बाद क्या करेंगे. इन सभी खबरों के बीच अब सिंगर के प्लान (Arijit Singh Retirement Plan) का खुलासा हो गया है कि, वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद क्या करेंगे.

Also Read
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ते ही Arijit Singh बने फिल्ममेकर, हाथ लगी पहली हिंदी फिल्म, कौन होंगे एक्टर्स? पढ़ें पूरी डीटेल

बंगाल में ये काम करने जा रहे हैं Arijit Singh

संगीत जगत के बेताज बादशाह अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के बाद अब जो खबर सामने आ रही है, उसने न केवल बॉलीवुड बल्कि राजनीति जगत में भी भूकंप ला दिया है. दरअसल, हालिया खबरों के मुताबिक, सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अरिजीति अब अपनी राजनीतिक दल लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए हैं. खबरों के मुताबिक, अरिजीत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

Also Read
Arijit Singh ने तोड़ा अपना वादा? रिटायरमेंट की खबरों के बीच Viral हुआ सिंगर का इंटरव्यू, फैन बोला- 'झूठ नहीं बोलना था'

TRENDING NOW

Arijit Singh ने शुरू किया राजनीति में आने का प्रोसेस!

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरिजीत सिंह एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट में उनके करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि, उन्होंने राजनीति में कदम रखने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. फिलहाल, उनके पॉलिटिक्स टारगेट का खुलासा नहीं किया गया है.

Also Read
Arijit Singh Retirement: टूटा करोड़ों फैंस का दिल! अरिजीत सिंह ने अचानक लिया सिंगिंग से संन्यास, कहा- 'बस अब इसे...'

क्या पूरी तरह से सिंगिंग छोड़ चुके हैं Arijit?

आपको बता दें कि, अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 को अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करके लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि, वो पूरी तरह से गायिकी को अलविदा नहीं कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट काम जारी रखेंगे.

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हैलो, आप सभी को नया साल मुबारक... इतने सालों तक बतौर सिंगर मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि अब से मैं प्लेबैक सिंगिंग का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लूंगा. बस, अब इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. यह सफर वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार था.'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Arijit Singh Arijit Singh Politics Arijit Singh Retirement Bollywood Singer News Entertainment News