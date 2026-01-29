ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Bollywood में जोर-जबरदस्ती का शिकार हुए हैं Arijit Singh? जानिए क्या है रिटायरमेंट का पूरा सच...

Bollywood में जोर-जबरदस्ती का शिकार हुए हैं Arijit Singh? जानिए क्या है रिटायरमेंट का पूरा सच

Arijit Singh Pressurized in Bollywood to sing: बॉलीवुड के मशहूर प्लैबेक सिंगर अरिजीत सिंह को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनके साथ बॉलीवुड में जोर जबरदस्ती की गई है. इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 29, 2026 8:50 AM IST

Bollywood में जोर-जबरदस्ती का शिकार हुए हैं Arijit Singh? जानिए क्या है रिटायरमेंट का पूरा सच

Bhushan Kumar reacts on Arijit Singh retirement: बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. अचानक ही रिटायरमेंट की बात करके अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को सदमा दे दिया था. रिटायरमेंट की खबर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. अरिजीत सिंह को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि फिल्म मेकिंग में हाथ आजमाने के लिए अरिजीत सिंह ने म्यूजिक से किनारा किया है. कहा तो ये तक जा रहा था कि अरिजीत सिंह के साथ बॉलीवुड में जोर जबरदस्ती की गई है. यही वजह है जो अरिजीत सिंह ने ये फैसला किया है. रेडिट की एक पोस्ट में दावा किया गया कि अरिजीत सिंह से बड़ी बड़ी कंपनीज जबरदस्ती काम करवा रही हैं. बड़े लेवल्स की ये कंपनीज अरिजीत सिंह से जोर जबरदस्ती कर रहे थे. इतना ही नहीं अरिजीत सिंह ने बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे... गाना भी जबरदस्ती गाया था. ये बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया है.

Also Read
'अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा...', फैन से नाराज हुए Arijit Singh ने इसलिए कही ये बात

अरिजीत सिंह को लेकर भूषण कुमार ने तोड़ी चुप्पी

अरिजीत सिंह के साथ हुई जोरजबरस्ती की बात फैलते ही टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार (Bhushan Kumar) ने इस बारे में खुलकर बात की है. भूषण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है. अगर आपको शक हो रहा है तो आप अरिजीत सिंह को फोन कीजिए और सच का पता कर लीजिए. बाकी सारी बातें बकवास हैं. भूषण कुमार के इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि अरिजीत सिंह के साथ किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है. हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अरिजीत सिंह के फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं.

TRENDING NOW

अरिजीत सिंह को लेकर महेश भट्ट ने दिया बड़ा बयान

अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट की खबर पर बॉलीवुड सितारे लगातार कमेंट कर रहे हैं. हाल ही में महेश भट्ट ने भी अरिजीत सिंह को लेकर बयान दिया है. महेश भट्ट ने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा, कुछ सितारे आसमान तक पहुंचने के बाद सुकून को चुनना पसद करते हैं. ये लोग कला से नहीं बल्कि ग्लैमर से दूरी बनाते हैं. इन लोगों को शांति बहुत पसंद है और अरिजीत सिंह ने भी हंगामे की बजाय शांति को चुना है. हालांकि अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट ने अब फैंस का दिल तोड़ दिया है. फैंस का कहना है कि अरिजीत सिंह को इस उम्र में रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arijit Singh Battle Of Galwan Bhushan Kumar Border 2