  अरिजीत सिंह ने शेयर किया संन्यास के बाद पहला पोस्ट, दुनिया को निर्दयी बताकर फैंस को किया भावुक

अरिजीत सिंह ने शेयर किया संन्यास के बाद पहला पोस्ट, दुनिया को निर्दयी बताकर फैंस को किया भावुक

म्यूजिक इंडस्ट्री के महान सिंगरों में एक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. लेकिन संन्यास लेने के बाद भी उनके कई गाने रिलीज हुए, जिसके बाद फैंस के मन में कई सवाल थे. संन्यास के बाद सिंगर ने एक इमोशनल पोस्ट किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 25, 2026 11:32 AM IST

अरिजीत सिंह ने शेयर किया संन्यास के बाद पहला पोस्ट, दुनिया को निर्दयी बताकर फैंस को किया भावुक
Arijit Singh

अरिजीत सिंह ने जब संन्यास का ऐलान किया, तो करोड़ों फैंस के दिल टूट गए थे. लेकिन संन्यास की घोषणा के बाद भी जब उनके नए गाने एक के बाद एक रिलीज होने लगे, तो सोशल मीडिया पर सवालों का सैलाब आ गया. अब गायक ने खुद सामने आकर इस कन्फ्यूजन पर ब्रेक लगा दिया है और एक ऐसा इमोशनल मैसेज लिखा है जो उनके फैंस की आंखों में आंसू ले आएगा. अरिजीत ने न केवल अपने गानों के रिलीज होने की वजह बताई, बल्कि इस दुनिया को निर्दयी कहते हुए अपने फ्यूचर के बारे में भी बताया है.

संन्यास के बाद भी क्यों आ रहे हैं गाने?

अरिजीत सिंह ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल पर सफाई देते हुए बताया कि संगीत की दुनिया से उनका नाता अभी पूरी तरह नहीं टूटा है. गायक ने साफ किया कि संन्यास की ऑफिशियल घोषणा से पहले उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स साइन किए थे. एक प्रोफेशनल कलाकार होने के नाते, उन अधूरे गानों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है. अरिजीत के पास पेंडिंग गानों की एक लंबी लिस्ट है. उन्होंने बताया कि ये गाने अभी रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन के दौर में हैं, जो अगले साल तक एक-एक करके रिलीज होते रहेंगे. यानी भले ही उन्होंने नए काम लेना बंद कर दिया है, लेकिन उनकी आवाज अभी साल भर तक गूंजती रहेगी.

निर्दयी दुनिया में आपकी दया का शुक्रिया

अरिजीत का यह पोस्ट बहुत इमोशनल है. उन्होंने अपने फैंस को बताते हुए दुनिया के प्रति अपना नजरिया शेयर किया. उन्होंने लिखा कि यह मैसेज सिर्फ मेरे श्रोताओं के लिए है, कृपया अगर आप मेरे श्रोता नहीं हैं तो इसे न पढ़ें और राइट स्वाइप करें, यह एक विनम्र निवेदन है. नमस्कार प्यारे लोगों! मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं. इस निर्दयी दुनिया में आपकी दयालुता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

कौन जाने आगे क्या होगा

अपने मैसेज के अंत में अरिजीत ने एक छोटा सा लेकिन गहरा ट्वीट किया "And then who knows what’s next" (और फिर कौन जाने आगे क्या होगा). इस एक लाइन ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है. क्या अरिजीत सिंह म्यूजिक के किसी नई जाॅनर में वापसी करेंगे? या वे पूरी तरह से आध्यात्म की राह पर चल पड़ेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा. हाल ही में आमिर खान की फिल्म 'एक दिन' में उनकी आवाज सुनकर फैंस हैरान थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि यह उनके पुराने वर्क कमिटमेंट्स का हिस्सा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

